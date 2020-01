SaS žiada Lubyovú upokojiť situáciu na základnej škole v Martine

Ministerstvo vysvetlilo, že nemá právomoc zasahovať do procesu výberového konania.

21. jan 2020 o 15:39 TASR

BRATISLAVA. Strana SaS žiada ministerku školstva Martinu Lubyovú (SNS), aby aktívne prispela k upokojeniu napätej situácie na najväčšej základnej škole (ZŠ) v Martine, kde dalo až 35 zamestnancov výpoveď, pričom vstúpili do štrajku.

Vo vyhlásení pre médiá to uviedol podpredseda SaS a tímlíder strany pre školstvo Branislav Gröhling.

Ministerka školstva by sa podľa neho mala stať akýmsi mediátorom medzi štrajkujúcim učiteľmi a novým vedením školy.

"Uvedomujeme si, že po právnej stránke môže byť všetko v poriadku. Avšak rozumieme aj argumentom zamestnancov, ktorí dali výpoveď, a tiež rodičom, ktorí protestujú proti novému vedeniu. Riešením by však podľa nás mohol byť morálny apel na novú riaditeľku školy. Tá by sa mala vzdať svojej funkcie a opätovne sa prihlásiť do voľby o riaditeľa školy," uviedol Gröhling.

"Udialo sa to už niekoľkokrát v iných slovenských školách. Tak by Eva Královancová mohla obájiť svoju funkciu riaditeľky, ktorú by už nemohol po jej druhom zvolení radou školy nikto spochybňovať," doplnil Gröhling.

Ministerstvo školstva v reakcii na jeho vyhlásenie vysvetlilo, že nemá právomoc zasahovať do procesu výberového konania.

"Ten je na úrovni rady školy, ktorej rozhodnutie v tomto prípade prijíma primátor mesta. Učiteľom odporúčame, aby sa obrátili na primátora mesta Martin. Po zrušení rozhodnutia o vymenovaní nového riaditeľa mestský úrad môže vypísať druhé kolo výberového konania, v ktorom výber rady školy prerokúva mestské zastupiteľstvo," uviedlo ministerstvo.

"Ak by sa riaditeľ školy nezvolil ani v tomto kole, treba postupovať podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme, kde bude zriadená samostatná komisia na výber riaditeľa. Veríme, že pán primátor nájde ústretové riešenie, ktoré pomôže upokojiť situáciu a zabezpečí plynulý chod školy," dodalo ministerstvo školstva.