Trnkovi zrušili obvinenie v súvislosti s Tiposom

Trnku minulý týždeň zadržala polícia.

21. jan 2020 o 16:09 Lucia Praus

BRATISLAVA. Bývalému generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi zrušili obvinenie, ktorú súvisí s kauzou Tipos.

Informoval o tom portál Aktuality.sk. Odvoláva sa na stanovisko polície, ktorá v utorok dostala uznesenie o zrušení obvinenia Trnku pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Trnku minulý štvrtok zadržali, no už na druhý deň ho prepustili. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry povedal, že nevidí dôvod na jeho stíhanie.

Trnkovo obvinenie sa týkalo videoznáznamu, na ktorom sa rozpráva s exministrom financií a dopravy za Smer Jánom Počiatkom o kauze Lemikon.

Ide o druhé obvinenie Trnku zo zneužívania právomocí verejného činiteľa. Koncom vlaňajška ho NAKA obvinila pre kauzu Gorila za to, že nahrávku zadržiaval a neodovzdal ju polícii.

Zaujímali sa Čaputová aj Trnka

V kauze Lemikon šlo o to, že táto cyperská schránková firma žiadala od štátneho Tiposu vyše 66 miliónov eur. Tipos mal pôvodne túto sumu poslať aj s Počiatkovým súhlasom. V tom čase bol ministrom financií.

Trnka podal mimoriadne dovolanie v kauze Lemikon až po jej medializácii, no prvú splátku 13 miliónov eur už Slovensko muselo zaplatiť.

"Potrebujeme, aby si to, ako to povedať - tak, aby sme nevyzerali my ako ko..ti," hovorí Počiatek okrem iného na nahrávke Trnkovi.

Trnka súhlasil. "Spravím vám marketing," povedal.

O Trnkovo obvinenie sa zaujímala prezidentka Zuzana Čaputová aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Ten po niekoľkých dňoch mlčania v pondelok odkázal, že na postup dozorujúceho prokurátora zo špeciálnej prokuratúry sa pozrie aj on a potom sa vyjadrí.

Svoje zistenia bude musieť Čižnár tlmočiť aj prezidentke Čaputovej, ktorá si ho aj so šéfom polície Milanom Lučanským plánuje predvolať do prezidentského paláca.

Čaputová totiž vyhlásila, že pustenie Trnku na slobodu a spochybnenie jeho obvinenia je v ostrom kontraste s tým, čo si mohla verejnosť pozrieť na zverejnených nahrávkach.

Počiatkovi vraj pripravil výhody

Polícia po vznesení obvinenia nepovedala, v čom vidí zneužívanie právomoci verejného činiteľa, z ktorého Trnku obvinila.

Rovnako neurčitá je aj prokuratúra, ktorá stíhanie spochybnila. V piatok povedala len toľko, že podľa dozorujúceho prokurátora v prípade „nebola naplnená objektívna stránka skutkovej podstaty“ tohto trestného činu.

Zatiaľ jediný opis stíhania zverejnil samotný Trnka vo vyjadrení pre denník Nový Čas. Obvinenie sa podľa jeho slov viaže k tomu, že „mal v spolupráci s Počiatkom zrejme pripraviť mu nejaké výhody politického charakteru, keď podával mimoriadny opravný prostriedok v rámci kauzy Tipos“.

Trnka v rozhovore tvrdil, že vyplateniu 66 miliónov eur sa snažil zabrániť tým, že podal mimoriadne dovolanie a pri jeho obvinení tak vraj chýba motív, keďže si ako šéf prokuratúry splnil povinnosť.