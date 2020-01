Reakcia krajov na Rašiho: Je nereálne, aby vláda rokovala vo všetkých okresoch

Je potrebné, aby rokovanie vlády v regióne nebol len nástroj na rozdávanie financií, hovorí trnavský župan.

22. jan 2020 o 10:50 SITA

BRATISLAVA. Je nereálne, aby vláda realizovala výjazdové rokovania vo všetkých 79 okresoch na Slovensku. Pre agentúru SITA to uviedol trnavský župan a predseda združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič.

Reagoval tým na vyjadrenie podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho.

Ten na výjazdovom rokovaní vlády v Starej Ľubovni vyhlásil, že ak Smer - sociálna demokracia zostaví po februárových parlamentných voľbách vládu, výjazdové rokovania budú v každom okrese, teda nielen v tých najmenej rozvinutých.

Podľa Viskupiča by to znamenalo, že skoro každé druhé rokovanie vlády by muselo byť výjazdové.

„Je potrebné, aby rokovanie vlády v regióne nebol len nástroj na rozdávanie financií, ako je to doteraz, ale aby to bol systematický nástroj na podporu rozvoja našich regiónov. Výjazdové rokovania sme zatiaľ v trnavskej župe žiadnym spôsobom nepocítili,“ priblížil trnavský župan.

Zároveň upozornil, že ako predseda SK8 už dlhodobo vyzýva predstaviteľov vlády, aby aspoň dvakrát do roka boli na rokovanie vlády pozvaní aj zástupcovia samosprávnych krajov.

„Takto by sme mohli riešiť reálne problémy našich regiónov. Doteraz však vláda s nami oficiálne nerokovala a prebiehali len stretnutia s jednotlivými členmi vlády. Považujeme za dôležité, aby vláda navštevovala regióny a snažíme sa o to aj my na trnavskej župe,“ vysvetlil Viskupič.

To, v akej intenzite sa budú výjazdové rokovania vlády konať v budúcnosti, nie je pre neho až také dôležité. Považuje však za potrebné, aby vláda počúvala zástupcov samosprávnych krajov a nerobila rozhodnutia, ktoré majú „často priamy dopad na naše rozpočty, bez konzultácie a bez odbornej diskusie“.



Hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák pre agentúru SITA poznamenal, že je legitímnou vecou vlády, kde sa rozhodne rokovať a aké témy budú na rokovaniach dominovať.

„Kľúčové je to, aby vláda pri tvorbe rozhodnutí prihliadala na oprávnené potreby regiónov a ich systematickú podporu,“ uzavrel hovorca ZMOS-u.



Parlamentné voľby sa uskutočnia v sobotu 29. februára. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 h do 22.00 h. Vo voľbách kandiduje 25 politických strán.