O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo viac ako 55-tisíc voličov

Najväčší počet žiadostí zaslali ľudia s trvalým pobytom v Prešovskom kraji.

22. jan 2020 o 14:55 SITA

BRATISLAVA. O možnosť odovzdať svoj hlas vo februárových parlamentných voľbách poštou zo zahraničia požiadalo 55 117 Slovákov. Pre agentúru SITA to uviedlo tlačové oddelenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

O možnosť voľby zo zahraničia požiadalo 4 066 voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

V parlamentných voľbách v roku 2016 o voľbu zo zahraničia požiadalo 1 117 ľudí bez trvalého pobytu na území Slovenska, čo znamená, že počet žiadostí sa zvýšil takmer štvornásobne.



O možnosť voliť zo zahraničia požiadalo celkovo 51 051 ľudí s trvalým pobytom na Slovensku. Najväčší počet žiadostí zaslali ľudia s trvalým pobytom v Prešovskom kraji, a to 9 583 voličov.

V počte žiadostí nasledovali Bratislavský kraj (8 885), Košický kraj (8 323), Žilinský kraj (6 372), Banskobystrický kraj (5 667), Trenčiansky kraj (5 198), Nitriansky kraj (3 940) a Trnavský kraj (3 083).



Celkový počet žiadostí môže byť vyšší o 10 až 15. Odhaduje to ministerstvo vnútra, podľa ktorého niektorí žiadatelia neuviedli do žiadosti všetky potrebné údaje. Tie môžu do svojej žiadosti doplniť do polnoci 25. januára.



Parlamentné voľby 2020 sa uskutočnia v sobotu 29. februára. Kandidovať bude celkovo 25 politických subjektov. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 h do 22.00 h.