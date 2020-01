Študenti žiadajú zvyšné peniaze na rekonštrukcie internátov aj zvýšenie štipendií

Študenti chcú aj zjednodušenie uznávania vzdelania a zručností nadobudnutých v zahraničí.

BRATISLAVA. Dofinancovanie rekonštrukcie internátov sumou 25 miliónov eur ročne či zvýšenie sociálnych štipendií.

To sú len niektoré z požiadaviek Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ), ktoré sú podľa nej nevyhnutné pre zlepšenie vysokého školstva na Slovensku.

Priorita iba na papieri

Agentúru SITA o tom informoval v tlačovej správe predseda ŠRVŠ Filip Šuran. Dokopy osem požiadaviek rada adresovala politickým stranám.

„Je najvyšší čas, aby politické strany skutkami ukázali, že vyhlásenia o priorite školstva nie sú len prázdnymi rečami. Po voľbách budeme apelovať na vznikajúcu vládu, aby zapracovala požiadavky študentov do programového vyhlásenia vlády alebo stratégie ministerstva školstva na následujúce obdobie,“ napísal predseda ŠRVŠ.

Za prvú prioritu označili sociálnu podporu, ktorá by sa mala zlepšiť dvomi opatreniami, a to zvýšením minimálnej výšky sociálneho štipendia, tak aby zohľadňovalo náklady študentov a znížením administratívnej záťaže. Zmeniť by sa podľa nich mal aj status doktorandov. „Riešenie otázky sociálneho zabezpečenia doktorandov, a to prostredníctvom zmeny legislatívy. Pre doktorandov, ktorí budú v budúcnosti tvoriť súčasť špičkovej vedy a vzdelávania, ide o významnú pomoc a iba s minimálnym vplyvom na štátny rozpočet,“ vysvetľuje Šuran.

Menej byrokracie

Ďalšou prioritou je vzdelávanie. ŠRVŠ navrhuje plne implementovať Bolonský proces, ktorého cieľom je harmonizácia vysokoškolského prostredia a charakteru štúdia pre jednotlivé odbory v celej Európe, aby sa Slovensko mohlo stať jeho plnohodnotnou súčasťou.

„Medzi nedostatočne implementované záväzky patrí zosúladenie európskeho a slovenského kvalifikačného rámca, Lisabonský dohovor o uznávaní kvalifikácií a zabezpečovanie kvality v súlade s európskymi štandardmi a usmerneniami. Zníženie náročného administratívneho a byrokratického procesu za účelom uznávania vzdelania a zručností nadobudnutých v zahraničí,“ informuje Šuran.

Podľa rady je dôležitá aj podpora internacionalizácie štúdia prostredníctvom zníženia byrokratickej záťaže a odstránenia prekážok pri vízovom procese, získaní prechodného pobytu na cudzineckej polícii, ako aj podpora zahraničných študentov a vedeckých pracovníkov na Slovensku.

ŠRVŠ tiež navrhuje dofinancovať rekonštrukcie internátov sumou najmenej 25miliónov eur a podporenie rozvoja infraštruktúry univerzít a fakúlt. „Odstránenie havarijného stavu a vytvorenie minimálneho štandardu ubytovania pre študentov by malo byť prioritou každej vlády,“ píše sa v tlačovej správe. Študentská rada tiež očakáva prehodnotenie adresnosti zliav poskytovaných študentom a aktívne riešenie problému čerpania zliav v období pred nástupom na vysokú školu, medzi stupňami štúdia ako aj priznanie zľavy na cestovanie doktorandom.

Veda a výskum sú štvrtou prioritou, na ktorú poukazujú. Podľa nich by mala nová vláda, „adresne podporovať excelentné vedecké a výskumné pracoviská na vysokých školách vo výške aspoň 30 miliónov eur ročne, čo by malo viesť k zlepšeniu postavenia vysokých škôl v medzinárodných hodnoteniach a zatraktívneniu vzdelávacieho priestoru“. Budúca vláda by podľa rady mala tiež podporovať všetkých vedeckých pracovníkov pomocou grantových schém nad rámec tých, ktoré sú už dnes známe a ďalej podporovať študentské vedecké konferencie a nastaviť stabilné financovanie post-doktorandských miest.

ŠRVŠ je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku. Je nezávislým a samostatným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť na národnej úrovni a ako člen Európskej študentskej únie (ESU) aj na medzinárodnej úrovni.