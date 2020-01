Aká bude klíma po voľbách? Čo navrhujú strany na záchranu klímy

Mimovládky označili za najambicióznejší program na ochranu klímy PS-Spolu.

23. jan 2020 o 19:44 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. MHD zadarmo, vyššie poplatky za autá s vysokými emisiami aj dotácie na elektromobily v štátnej správe.

Aj to plánujú politické strany pre riešenie klimatickej zmeny, ak sa dostanú po februárových voľbách do parlamentu.

Len mesiac a pol pred voľbami pritom rezort stratil svojho šéfa, keď Lászlo Sólymos z Mosta-Hídu odstúpil po opileckom vyčíňaní na verejnosti. Na kandidátke však ako expert strany pre životné prostredie zostáva.

Plány politických strán podľa toho, ako ambiciózne pristupujú k riešeniam klimatickej krízy, hodnotilo deväť mimovládnych organizácií. Za najambicióznejší označili plán koalície PS-Spolu, na opačnej strane rebríčka je SaS. Smer ani SNS na otázky neodpovedali.

Na to, ako chcú riešiť problém s globálnym otepľovaním a vypúšťaním emisií, sa strán opýtal aj denník SME. Do vyhodnotenia odpovedí zaradil strany, ktoré v januárovom prieskume politických preferencií agentúry Focus získali viac ako štyri percentá, okrem extrémistickej ĽSNS.

Koaličné strany SNS a Smer na otázky neodpovedali. SNS aj napriek viacerým urgenciám nestihla odpovedať na otázky v termíne, hoci ich mala k dispozícii týždeň.

Hovorca Smeru Ján Mažgút tvrdil, že otázky posunul trom ich členom, ani po urgenciách však odpovede neposlali. Strana Smer redaktorom denníka SME neodpovedala ani v minulých týždňoch, keď sa jej predstaviteľov pýtali na plány v oblasti spravodlivosti či zdravotníctva.

Čo bude prvé

Slovensko sa vlani v lete prihlásilo k tomu, že chce byť uhlíkovo neutrálne v roku 2050. Znamená to, že by do atmosféry vypustilo len toľko emisií, koľko ich z nej aj zachytí.

Ako prvý krok by OĽaNO pri napĺňaní tohto cieľa zviedlo prírode blízke hospodárenie v lesoch, odpovedá jej expert na životné prostredie Ján Mičovský. Lesy síce dokážu zachytávať emisie skleníkových plynov, ale len obmedzene. Mimovládne organizácie upozorňujú, že kľúčové je vypúšťané emisie razantne znížiť.

Sme rodina by ako prvé zreorganizovala ministerstvo životného prostredia - personálne, finančne a aj jeho kompetencie.