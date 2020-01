Vybavenie hasičov defibrilátormi vyjde ministerstvo na 140-tisíc eur

Záujemcovia o dodanie zariadení môžu ministerstvu predkladať ponuky do 25. februára.

23. jan 2020 o 12:54 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo vnútra plánuje pre potreby Hasičského a záchranného zboru nakúpiť 81 automatických externých defibrilátorov.

Ako sa ďalej uvádza v oznámení na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, predpokladané náklady na zabezpečenie zariadení odhadujú na 143 370 eur bez DPH.

Defibrilátory sú pomocou elektrického výboja schopné obnoviť správny srdcový rytmus pacienta, preto budú hasičom slúžiť ako pomôcka pri poskytovaní prvej pomoci.



Súčasťou zariadení by podľa požiadaviek ministerstva mali byť elektródy na defibriláciu pre dospelých aj pre deti.

Defibrilátory by mali byť tiež schopné vykonať aspoň 160 výbojov, prípadne vykonávať štvorhodinový monitoring činnosti srdca. Podľa požiadaviek rezortu by mal dokázať byť v pohotovosti po dobu piatich rokov. Záujemcovia o dodanie zariadení môžu ministerstvu predkladať ponuky do 25. februára.



Úlohou Hasičského a záchranného zboru je mimo iného zdolávanie požiarov, poskytovanie pomoci a vykonávanie záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

Hasiči tiež zasahujú pri ochrane životného prostredia, pri núdzovom odstraňovaní stavieb a ľadových bariér, prípadne pri zabezpečovaní núdzového zásobovania a núdzového ubytovania obyvateľstva a poskytovaní humanitárnej pomoci, prípadne pri likvidácii ohnísk nákaz zvierat.

Pri zásahoch sú hasiči takisto poverení poskytovaním predlekárskej pomoci a zabezpečením odsunu ranených a chorých.