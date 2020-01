Via Iuris navrhuje zmenu voľby ústavných sudcov a ďalšie legislatívne opatrenia

23. jan 2020 o 13:49 SITA

BRATISLAVA. Sprísnenie procesu prijímania zmien v Ústave SR, možnosť verejnosti pripomienkovať aj poslanecké návrhy zákonov či priebežná obmena ústavných sudcov.

Aj tieto opatrenia predstavila vo štvrtok mimovládna organizácia Via Iuris. Agentúru SITA o tom informovala Katarína Žitniaková.

Zmena podľa jasných pravidiel

Prípadné legislatívne opatrenia však počkajú na novú vládnu garnitúru, ktorá vzíde z februárových parlamentných volieb.



„Ústavu je na Slovensku možné zmeniť rovnakým procesným postupom ako je to pri iných zákonoch, odlišuje sa len tým, že o jej zmene musí rozhodnúť parlament trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, teda minimálne 90 hlasmi. Patrí tak medzi najmenej chránené ústavy v Európe. Takto benevolentne nastavený proces spôsobil, že hoci sa ústava považuje za základný zákon, od roku 1993 sa zmenila až devätnásťkrát,“ uvádza mimovládka.



Podľa advokátky Kristíny Bebiakovej, ktorá s organizáciou spolupracuje, je potrebné, aby bola ústava menená podľa jasných pravidiel a širokej politickej dohody.

„Je všeobecne uznávané, že zmeny v ústave by mali byť prijímané na základe osobitného a predvídateľného postupu, ktorý musí byť prísnejší ako pri ostatných zákonoch a musí byť výsledkom konsenzu,“ vysvetlila Bebiaková.

Forma čiastočnej obmeny

Organizácia navrhuje vylúčenie skráteného legislatívneho konania v prípade zmien ústavy.

Chceli by taktiež bližšie určenie okruhu oprávnených navrhovateľov zmien a aj predĺženie minimálnej doby medzi jednotlivými čítaniami v procese prijímania zmien v Národnej rade SR.

Mimovládka by chcela presadiť aj zmeny pri voľbe ústavných sudcov. Ideálnym riešením je podľa Via Iuris ich čiastočná obmena.



„Najvhodnejším riešením, ktoré ochráni ústavný súd pred jeho paralyzovaním a ovládnutím vládnou väčšinou, je priebežná obmena sudcov. Znamenalo by to, že parlament by zvolil každé štyri roky približne tretinu ústavných sudcov, čím by sa zabezpečilo, že ústavný súd nebude pod kontrolou jediného parlamentu,“ priblížila rozsah opatrení organizácia.



Pri obsadzovaní miest sudcov Ústavného súdu SR by postupovala mimovládka formou čiastočnej obmeny v štvorročných obdobiach, prvá voľby kandidátov by sa konala minimálne tri mesiace pred uvoľnením miest, za kandidátov by muselo hlasovať minimálne 90 poslancov NR SR.

Poslanci by navyše hlasovali verejne.

Zmeny aj v prípade poslaneckých návrhov

Via Iuris navrhuje zmeny aj v prípade poslaneckých návrhov zákonov či pozmeňujúcich návrhov.

V tejto oblasti by pomohlo podľa mimovládky, ak by mala prístup k pripomienkam poslaneckých návrhov zákonov aj verejnosť.

O pozmeňujúcich návrhoch by mohol v prípade zavedenia zmien hlasovať parlament iba po dôkladnom oboznámení sa s materiálmi a po uplynutí stanoveného časového odstupu.



Via Iuris je občianske združenie, ktoré sa dlhodobo venuje presadzovaniu spravodlivosti vo vybraných oblastiach práva.