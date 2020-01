Akademická obec stagnuje, pokračuje odliv mozgov

Slovensko je podľa štúdie EÚ z roku 2018 miernym inovátorom vo vede a výskume.

23. jan 2020 o 16:01 SITA

BRATISLAVA. Upraviť zákony týkajúce sa duševného vlastníctva či umožniť vedeckým parkom a výskumným centrám vykonávať aj iné, doplnkové obchodné aktivity.

To sú len niektoré odporúčania na zvýšenie podpory inovačného prostredia na Slovensku, ktoré vypracovali analytičky Natália Cedzová a Veronika Rybanská z Inštitútu pre stratégie a analýzy Úradu vlády SR.

Treba lepšie prerozdeliť európske fondy

Zároveň poukázali na štúdiu z roku 2018 Európskej komisie, ktorá označila Slovensko za „mierneho inovátora" vo vede a výskume.

Analytičky odporúčajú lepšie prerozdeliť európske fondy medzi viac agentúr Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podľa nich by to maximalizovalo čerpanie prostriedkov.

K tomu by podľa Cedzovej a Rybanskej mohlo pomôcť aj vytvorenie novej centrálnej inštitúcie, ktorá by to kontrolovala.

Pracovníčky Inštitútu pre stratégie a analýzy tiež navrhujú, aby sa vedeckým parkom a výskumným centrám umožnilo vykonávať doplnkovú hospodársku činnosť do výšky 20 percentnej ročnej kapacity.

Taktiež radia upraviť legislatívu týkajúcu sa duševného vlastníctva. Napríklad tak, aby parky a centrá mali možnosť stať sa právnym subjektom, a tak vlastniť či licencovať patenty súkromným spoločnostiam.

Na Slovensku sú podľa analytičiek priaznivé zákony a existuje aj podpora spolupráce medzi akademickým a súkromným sektorom cez rozsiahle investície do budovania univerzitných vedeckých parkov či výskumných centier.

Podľa štúdie Európskej komisie European Innovation Scoreboard (2018) je však Slovensko vo vede a výskume len „miernym inovátorom". Lepšie je na tom Česko, Nemecko, Francúzsko či Švédsko.

„Mnoho potenciálnych inovátorov zo súkromného sektora sa rozhoduje pre zakladanie svojich podnikov v zahraničí, pričom akademická obec stagnuje v kvalite svojho výskumu a výučby a pokračuje odliv mozgov,“ uviedli Cedzová a Rybanská.