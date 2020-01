Erik Kaliňák: Strýko bol najlepší minister vnútra, za priezvisko sa mi aj smiali

Zo 150. miesta kandiduje za Smer synovec podpredsedu Smeru.

24. jan 2020 o 21:02 Daniela Hajčáková

Erik Kaliňák kandiduje z posledného miesta na kandidátke Smeru.

Na tlačovom oddelení strany pracuje dva roky, bývalému premiérovi Robertovi Ficovi pridáva príspevky na jeho facebookový profil a spravuje aj profily Smeru. Členom je od vlaňajšieho novembra. Jeho strýko je bývalý minister vnútra Robert Kaliňák.

O vašom strýkovi, bývalom ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi sa hovorilo, že je korunným princom Smeru a nahradí vo vedení Roberta Fica. Máte ambíciu byť v takej pozícii aj vy?

Strana Smer mi je blízka, chcem s ňou spolupracovať, ale nemôžem povedať, že by som mal ambíciu byť korunným princom Smeru. Tak ako si myslím, že ju nemal ani môj strýko, ale boli to frázy, ktoré sa používali pri jeho mene.

Čo chcete v strane dosiahnuť?

Chcem byť aktívnou súčasťou strany, ale nemám zatiaľ jasnú víziu, či by to malo byť až na poslaneckom mieste, alebo nie. Už dva roky so stranou spolupracujem a chcem v tom pokračovať.

Vedenie strany vás neláka?

Dávam tomu voľný priebeh. Vydal som sa na cestu, ktorá je pre mňa nová. Neviem, či budem vedieť tak dobre politicky argumentovať ako môj strýko. Myslím si, že som dostatočne sebakritický, aby som si jasne uvedomil po tejto kampani alebo možno po tej ďalšej, či je predsedníctvo niečo, čo chcem a na čo mám. Ak budem považovať svoje vyjadrovanie a výstupy za kontraproduktívne, nemám problém ich useknúť.

Prečo ste na poslednom mieste kandidátky?

Chcel som kandidovať a akákoľvek vyššia pozícia mi neprišla primeraná podľa toho, ako dlho som v strane a čo som pre ňu urobil. Vybral som si najnižšie miesto s očakávaním, že oň bude najmenší záujem, a nie úplne som dorátal, že niektoré politické strany tam dajú silné mená.

Nechcete ísť do parlamentu?

Ak by som sa tam dostal, bude to pre mňa nesmierna česť a budem sa snažiť naplniť ten mandát, ako považujem za správne. Takisto si však budem musieť otvorene priznať, že ak by som sa tam dostal, bude to najmä zásluhou nostalgie voličov, aby sa do politiky vrátil môj strýko, a menej mojich názorov.