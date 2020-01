Prokurátor Kováčik by mal prísť podľa SaS o previerku, podali podnet

Špeciálny prokurátor si v roku 2017 vložil na svoj účet v banke 204-tisíc eur.

24. jan 2020 o 11:54 SITA

BRATISLAVA. Špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi by mala byť odňatá bezpečnostná previerka.

Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal právnik a kandidát strany Sloboda a Solidarita (SaS) do volieb Marcel Suchár. SaS preto v tejto súvislosti podala podnet na Národný bezpečnostný úrad (NBÚ).

Ako dôvod tohto rozhodnutia Suchár uviedol, že špeciálny prokurátor si v roku 2017 vložil na svoj účet v banke 204-tisíc eur. Tie si podľa jeho slov požičal od brata.

Suchár sa odvolal na rozhodnutie colného úradu, podľa ktorého išlo o neoprávnenú platbu. Zo zákona pritom vyplýva, že nie je možné prijímať neoprávnené platby.



„Ak by Kováčik prišiel, pravdepodobne, by sa odvolával na parlamentný výbor a na preskúmanie tohto rozhodnutia. Dovtedy by mohol zostať vo funkcii. Ak by však o ňu aj potom prišiel, nielenže by skončil vo funkcii špeciálneho prokurátora, ale nemohol by zastávať ani post rádového prokurátora,“ vysvetlil Suchár.



Kováčik patrí medzi takzvané exponované osoby, ktorým banky v podobných prípadoch musia venovať osobitnú pozornosť. Slovenská sporiteľňa, do ktorej Kováčik hotovosť vložil, upozornila políciu. Tá však podľa medializovaných informácií nekonala dostatočne.



Agentúra SITA požiadala o stanovisko Úrad špeciálnej prokuratúry.