Poľský filmár: Nečakal som toľko mimozemských zážitkov v Bratislave

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

24. jan 2020 o 12:23 The Slovak Spectator

1. Oravská nočná obloha sa už po tretí raz za posledný mesiac prebojovala do denného výberu NASA: Slovakia chosen by NASA again for Astronomy Picture of the Day

2. Osem percent pre fašistov. Pred štyrmi rokmi šok, dnes by to bola úľava: This election will be about extremism

3. Vydrží opozícia vládnuť štyri roky, ak na to dostane príležitosť? Strong enough to rule? Doubts over prospects for opposition stability

4. Slovenka natáčala dokument na Antarktíde. Teraz mieri na Berlinale: Documentary made by Slovak director will be screened at Berlinale

5. Stand-up po anglicky, výmena vecí bez peňazí alebo iránsky filmový festival už v najbližších dňoch v hlavnom meste: Top 10 events in Bratislava

6. Bratislavčania sa môžu tešiť na zrekonštruovaný park: Sad Janka Kráľa Park getting a facelift

7. Hrebienok zdobia ľadové sochy aj tento rok. Pozrite si ich v našej galérií: Hrebienok decorated with ice statues again

8. Precházdka vinohradmi a vinárskymi mestečkami len na skok od Bratislavy: Small Carpathian wine walks and talks: Svätý Jur and Biely Kameň

9. Ak Slovensko nechce skončiť ako montážna hala, potrebuje tieto zásadné zmeny: Government urged to adopt new focus on R&D to help economy

10. Poľský filmár: Nečakal som toľko mimozemských zážitkov v Bratislave: Retreat for filmmakers pops up in Bratislava

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.