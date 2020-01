Podriadenie šéfa polície ministerstvu je krok späť, tvrdí Fedor

Polícia by mala podľa Fedora fungovať čo najmenej pod vplyvom politiky.

24. jan 2020 o 13:06 TASR

BRATISLAVA. Návrat k politickej kontrole polície nemôže byť v záujme občanov, funkčná a objektívna polícia môže a mala by fungovať čo najmenej pod vplyvom politiky.

Tvrdí to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Dobrá voľba Martin Fedor v súvislosti s vyjadreniami niektorých opozičných volebných lídrov v diskusiách.

Bez politického vplyvu

"Nemôžu existovať pochybnosti o tom, že polícia funguje objektívne a koná nezávisle od práve vládnucej garnitúry. Zároveň musia existovať pravidlá, ktoré budú kontrolovať fungovanie polície a zaručovať nezávislosť a nestrannosť konania policajtov," zdôraznil.

Podľa Fedorových slov začali niektorí politici v ošiali boja proti korupcii a mafii presadzovať návrat "priamej podriadenosti policajného prezidenta, a teda polície ako takej, politickému vedeniu rezortu vnútra".

To považuje za krok späť k systému umožňujúcemu priame menovanie aj odvolanie policajného prezidenta. Podotkol, že to nezvýši objektívnosť vyšetrovania, ani dôveryhodnosť polície.

Zmeny výberu policajného šéfa

Podľa predsedu mimoparlamentnej strany Za ľudí Andreja Kisku by minister vnútra mal niesť zodpovednosť aj za Policajný zbor a nemal by byť vo funkcii zabetónovaný. Podobne to vidí SaS.

Jej predseda Richard Sulík si vie predstaviť zmenu policajného prezidenta. Skonštatoval, že SaS ju nebude po voľbách blokovať, ak nájdu na koaličnej rade spoločného kandidáta, na ktorom sa dohodnú všetky koaličné strany.

Líder OĽaNO Igor Matovič namietal, že by sa tak mohla téma policajného prezidenta spolitizovať. Opozícia sa k tejto téme vyjadrila vo viacerých predvolebných diskusiách.

Smer dlhodobo hovorí, že po zmene spôsobu výberu policajného prezidenta sa táto funkcia odpolitizovala. Premiér Peter Pellegrini (Smer) zdôraznil, že polícia tak má väčšiu mieru slobody.

Lučanskému sa úvahy opozície nepozdávajú

Za krok späť podobné úvahy opozície označil aj policajný prezident Milan Lučanský. Skonštatoval, že spolitizovaná polícia nie je políciou 21. storočia, o akú sa snaží on.

V minulosti menoval policajného prezidenta do funkcie priamo minister vnútra.

Po zmenách, ktoré presadila súčasná vláda novelou zákona o Policajnom zbore, ho síce vymenúva minister, avšak až na základe výberového konania a len s odporúčaním parlamentného brannobezpečnostného výboru, ktoré musí odobriť nadpolovičná väčšina jeho členov.

Policajný prezident je po novom menovaný na štyri roky s možnosťou opätovného vymenovania. Na jeho ustanovenie do funkcie je teda potrebná zhoda výberovej komisie, výboru pre obranu a bezpečnosť a ministra.