Dobré ráno: Bödör stratil pamäť, prokurátor to chce preveriť

Čo sa udialo na súde s vrahmi Kuciaka a Kušnírovej.

26. jan 2020

Ak by sme chceli začať banálne, znelo by to nejako takto: volajú to proces roka, možno najväčší proces vôbec.

Posledné dva týždne sa totiž odohrával súd s vrahmi a pravdepodobnými objednávateľmi vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Lenže okrem procesných vecí, výpovedí a dôkazov sme videli aj čosi ďalšie.

Kočnera v putách, dynamiku medzi jednotlivými obvinenými, videli sme, kto spolupracuje, kto sa priznal, kto zatĺka a kto má náhlu stratu pamäte. Posledné dva týždne na súde strávil investigatívny reportér SME Adam Valček. A

My sa budeme rozprávať, nielen čo sa tam udialo, ale aj aké to bolo, ako to tam vyzeralo a čo sú veci, ktoré v prenosoch zo súdu nevidíte.

