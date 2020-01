O väzbe pre funkcionárov Tiposu rozhodne Najvyšší súd

Špecializovaný trestný súd Barcziho a Prelecovej sťažnosti vyhovel, rozhodne vyššia inštancia.

24. jan 2020 o 18:01 TASR

BRATISLAVA. Špecializovaný trestný súd v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica, v piatok vyhovel žiadosti exriaditeľa spoločnosti Tipos Jána Barcziho a bývalého šéfa IT Miloša Preleca o prepustenie z väzby.

Keďže rozhodnutie nie je právoplatné, ostávajú obaja za mrežami do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR.

Prokurátor podal sťažnosť

"Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica, na základe žiadosti obvinených o prepustenie z väzby na slobodu dnes rozhodol tak, že obvinených J. B. a M. P. prepustil z väzby na slobodu. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal voči rozhodnutiu sťažnosť, ktorá má odkladný účinok a o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR," uviedla hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu Katarína Kudjáková.

Na rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu vo veci Barcziho a Preleca upozornil portál aktuality.sk.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry nedávno zamietol sťažnosť Jána Barcziho a Miloša Preleca voči uzneseniu o vznesení obvinenia ako nedôvodnú.

Obvinení z dvoch trestných činov

Dvojica je obvinená z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

O väzobnom stíhaní bývalého generálneho riaditeľa spoločnosti Tipos a bývalého šéfa IT rozhodol senát Najvyššieho súdu SR 5. decembra 2019.

Súvisiaci článok Barczi a Prelec neuspeli so sťažnosťou, ich obvinenie v kauze Tiposu platí Čítajte

Na svojom verejnom zasadnutí tak vtedy sčasti vyhovel sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, ktorý oboch pôvodne 29. novembra 2019 nezobral do väzby.

Jána Barcziho a Miloša Preleca okamžite po zdôvodnení rozhodnutia eskortovali priamo z pojednávacej miestnosti príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže do väzby, a to do ústavov v Bratislave a Leopoldove.

Najvyšší súd SR dospel k záveru, že sťažnosť prokurátora je dôvodná len sčasti.

"Skutok, ktorý je kladený obvineným, sa stal," zdôvodnila vtedy predsedníčka senátu Najvyššieho súdu SR.

V pozíciách, v ktorých obidvaja pôsobili, mali páchať spoločne trestnú činnosť a bude potrebné vypočuť viacerých svedkov a stotožniť viacerých svedkov v minimálne 144 prípadoch podozrivých hracích kont.

Najvyšší súd teda vyhovel prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry, len čo sa týka kolúznej väzby.

Teda dvojica by v rámci prebiehajúceho trestného konania mohla ovplyvňovať svedkov.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR bolo právoplatné a nebol možný voči nemu riadny opravný prostriedok.

Najvyšší súd SR tak neprijal písomné sľuby a záruky obvinených a iných osôb. Dvojicu zadržali príslušníci NAKA počas akcie 26. novembra 2019.