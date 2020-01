Zostavila by opozícia vládu? Vyklikajte si koalíciu

Agnetúra Focus urobila nový prieskum.

26. jan 2020 o 13:17 Erik Balázs

Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici januára 2020, Smer by zvíťazil so ziskom 18 percent, ukázal prieskum agentúry Focus pre televíziu Markíza.

