Bývalá dekanka Bieliková: Nikdy by som nepovedala, že sa dá zbaviť profesora tak ľahko

MÁRIA BIELIKOVÁ je uznávaná osobnosť v oblasti IT. Bývalá dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU sa dostala sa aj do expertnej skupiny pri Európskej komisii na riešenie umelej inteligencie.

Mnohých prekvapil krok nového dekana fakulty Ivana Kotuliaka, keď jej 9. januára dal okamžitú výpoveď. Odôvodnil to anonymnými podozreniami, že za éry Bielikovej sa neodvádzali dane.

Na Bielikovej podporu vznikla petícia, ktorú za prvých 24 hodín podpísalo viac ako 1500 ľudí, podporili ju aj české vysoké školy. Dnes žiada 31 zamestnancov fakulty, aby dekan Kotuliak odstúpil, inak hrozia štrajkom.

Po vlne odporu dekan sľúbil, že Bielikovej výpoveď zruší. Napriek tomu sa bývalá dekanka na fakultu vrátiť neplánuje. Prekáža jej, že nedávne voľby do senátu boli vyhlásené za neplatné a hovorí, že na fakulte viac nefunguje demokracia.

Vyhlásili ste, že sa na Fakultu informatiky a informačných technológií STU nevraciate, hoci dekan Ivan Kotuliak vašu okamžitú výpoveď zrušil. Je to definitívne rozhodnutie?

Áno, teraz sa nevrátim. Svoje vyhlásenie myslím vážne. Samozrejme, veci sú v živote vždy otvorené.

Neviete si predstaviť, že by ste pod dekanom Kotuliakom pracovali?

Nechcem to stavať do roviny, že si stanovujem podmienky. Pre mňa je však veľmi dôležité, aby na fakulte fungovali demokratické procesy. Ak všetci moji kolegovia prejavia dôveru dekanovi Kotuliakovi a ak sa veci dokážu napraviť, vyhodnotím si to a podľa toho budem postupovať.

Neviem si však predstaviť, že by som šla nazad na fakultu, keď váš šéf do médií vyhlási, že by vás vyhodil znova. Neviem si predstaviť, že by som sa vrátila a znova by sa spustilo manipulatívne ohováranie a ja si budem ďalej plniť zamestnanecké úlohy.

Odchádzam, lebo som presvedčená, že demokratický proces na fakulte sa dá zvnútra opraviť už len veľmi ťažko. Napriek tomu, že máme na univerzite množstvo úžasných učiteľov a vedcov.

Najskôr to vyzeralo, že ste sa s vedením fakulty dohodli. Potom sa konali 16. januára voľby do senátu, volebná komisia ich však vyhlásila za neplatné. Ako to ovplyvnilo vaše rozhodnutie?

Bola to posledná kvapka. Považujem voľby a referendum za najdôležitejšie nástroje demokracie. Keď sa voľby zmaria, to považujem za absolútne zásadné.

Na prezenčnej listine bolo o jedného voliča menej ako odovzdaných hlasovacích lístkov. Rektor STU Miroslav Fikar hovorí o formálnom pochybení, vy hovoríte o zmarených voľbách. Naznačujete, že to bolo účelové?