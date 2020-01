Pomoc USA mohla ohroziť suverenitu Slovenska, vraví Hrnko. Podľa Klusa zavádza

Spojené štáty ponúkali na rozvoj infraštruktúry vojenských letísk viac ako 93 miliónov eur.

31. jan 2020 o 10:45 SITA

BRATISLAVA. Finančná pomoc od Spojených štátov amerických pre slovenské letiská mohla ohroziť našu suverenitu. Pre agentúru SITA to uviedol poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Anton Hrnko (SNS).

Podľa podpredsedu národnej rady Martina Klusa (SaS) predstavitelia SNS týmito tvrdeniami zavádzajú verejnosť.

Hrnko aj Gajdoš hovoria o strate suverenity

Súvisiaci článok SNS predložila návrh uznesenia k situácii v Iraku, žiada koniec rokovaní s USA Čítajte

Tému financií od USA chceli otvoriť národniari aj na ostatnej schôdzi parlamentu, no napokon bolo uznesenie, ktoré by odmietlo peniaze, vyradené z programu. USA ponúkali Slovensku desiatky miliónov eur na rozvoj infraštruktúry vojenských letísk.



„Nešlo o pomoc Slovensku pri vylepšovaní kvality našich letísk. Keď sme si naštudovali zmluvu, ktorá nám bola ponúknutá, tak išlo predovšetkým o zlepšenie pristávacích plôch pre najťažšie americké bombardovacie lietadlá a vytvorenie skladísk, pri ktorých by sme ani nevedeli čo tam vlastne je. Ide teda o odmietnutie amerických základní na našom území,“ uviedol Hrnko.

Obdobne reagoval na otázky na poslednej tlačovej konferencii (30. januára, pozn. SITA) aj minister obrany Peter Gajdoš (SNS).

Tiež spomenul podmienky, ktoré boli súčasťou ponúkanej dohody. Rovnako ako Hrnko hovoril o možnej strate slovenskej suverenity.

Klus o SNS: Topiaci sa slamky chytá

Podľa opozičného politika Martina Klusa sú reči o strate suverenity zavádzaním verejnosti. Pripomína tiež, že národniarom sa už raz vypomstilo otvárenie tejto témy.

„V prvom rade ešte stále nie známa podoba tej dohody, ktorá by mala byť podpísaná so Spojenými štátmi americkými. Pracovalo sa len s návrhmi. Mne to osobne príde, že topiaci sa slamky chytá a SNS prichádza s totožnou témou ako pred voľbami do Európskeho parlamentu a mali by si byť vedomí dôsledkov. Z môjho uhla pohľadu zavádzajú verejnosť, pretože nič také, ako ohrozenie suverenity, Slovensku nehrozí,“ povedal Klus.



Podpredseda národnej rady na záver pripomenul, že obdobnú dohodu podpísalo aj susedné Maďarsko a neprišlo o svoju suverenitu.

USA ponúkali ešte na jar 2019 na rozvoj infraštruktúry vojenských letísk 105 miliónov amerických dolárov, čo je v prepočte viac ako 93 miliónov eur. Proti tejto investícii sa ohradila najmä SNS.