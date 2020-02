Pellegrini opäť vylúčil spoluprácu s ĽSNS, zastal sa prezidentky

Premiér odsúdil incidenty na protestoch a volebných mítingoch.

2. feb 2020 o 13:25 TASR

BRATISLAVA. Premiér Peter Pellegrini (Smer) sa zastal prezidentky Zuzany Čaputovej v súvislosti s jej vyjadrením, že by vstúpila do rokovaní s ĽSNS, ak by táto strana vyhrala parlamentné voľby.

Podľa neho Čaputová nemohla odpovedať inak ako v zmysle Ústavy SR. Pellegrini to povedal v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

Premiér vyhlásil, že hlava štátu musí vymenovať vládu, ktorá jej preukáže väčšinu v parlamente.

"Ak by v tejto väčšine bol aj tento pán, nič iné jej nezostáva," povedal na margo lídra ĽSNS Mariana Kotlebu. Čaputová by podľa Pellegriniho musela vymenovať aj vládu, ktorú by chceli zostaviť opozičné strany, ak by jej deklarovali väčšinu v parlamente, hoci on si takúto širokú vládnu koalíciu podľa svojich slov nevie predstaviť.

"Musím ju v tomto podržať," reagoval premiér na kritiku médií na adresu hlavy štátu za jej vyjadrenia o povolebných rokovaniach s ĽSNS.

Súvisiaci článok Radšej odísť, ako poveriť Kotlebu Čítajte

Prípadné povolebné spájanie Smeru s ĽSNS považuje predseda vlády za lacný útok zo strany opozície a opakovane ho vylúčil.

"Ja to aj ľudsky vylučujem ako Banskobystričan, mal som skúsenosť s týmito pánmi. Keď už ľuďom neprekáža, akú ideológiu títo páni presadzujú, nech si spomenú, že tento človek mal šancu riadiť vyšší územný celok," povedal premiér s tým, že Kotleba ako predseda Banskobystrického samosprávneho kraja nič nevyriešil, na úrade zamestnal svoju rodinu a za jeho šéfovania prišiel kraj o eurofondy.

"Tento človek nevedel riadiť župu, nemôže vedieť riadiť ani štát," skonštatoval Pellegrini.

Strana Smer je podľa neho postavená aj na pilieri Slovenského národného povstania a boji proti fašizmu.

"Pre nás je to neprijateľné a garantujem vám, že keby ste túto otázku položili na hocijakom našom sneme, tak vám drvivá väčšina ľudí jednohlasne povie, že nikdy, nikdy, nikdy," doplnil predseda vlády k otázke spájania sa s ĽSNS. Pellegrini je zároveň volebným lídrom Smeru.

Premiér tiež v relácii opätovne odsúdil incidenty na protestoch a volebných mítingoch a vyzval, aby strany nevyužívali násilie.