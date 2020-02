Kollár: Danko klamal ľudí a to je najväčší problém

Blanár opäť vylúčil vládnu koalíciu Smeru a ĽSNS.

BRATISLAVA. Ako jediný som sa priznal ku komunikácii s Alenou Zsuzsovou, uviedol v relácii TV Markíza Na telo s Michalom Kovačičom líder hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Reagoval tým na zverejnené telefonáty obžalovanej v kauze vraždy Jána Kuciaka s predsedom národniarov a parlamentu Andrejom Dankom.

Kollár vylúčil Smer

Juraj Blanár (Smer) v relácii vylúčil akúkoľvek formu povolebnej spolupráce so stranou Ľudová strana Naše Slovensko.

Boris Kollár zase opätovne vylúčil vytvorenie vlády so Smerom. "Áno, myslím si, že to rovnako hovorí aj opozícia," reagoval na otázku, či by zahlasoval za predčasné voľby v prípade, že by bola možná len vláda Smeru a ĽSNS.

V prípade vstupu do vládnej koalície bude podľa Kollára pre Sme rodina prioritou ministerstvo dopravy, záujem má aj o rezort sociálnych vecí či pôdohospodárstva.

Podľa Kollára záleží na rokovaniach, ako sa prerozdelia silové rezorty, na poste niektorého z nich si vie predstaviť aj predstaviteľa hnutia Milana Krajniaka. Blanár označil prerozdeľovanie rezortov pred voľbami za nezodpovedné.

Kollár hovoril o stretnutí Fica, Kočnera a Trnku

Blanár v relácii povedal, že Smer podporoval vo voľbe Dobroslava Trnku za generálneho prokurátora, lebo bolo možné, že sa rozpadne vláda Ivety Radičovej. "Bol to čisto politický krok," uviedol.

V tejto súvislosti Kollár vyhlásil, že predseda Smeru Robert Fico sa stretol s Marianom Kočnerom a Trnkom, kde sa podľa neho dohadovali o tom, ako si rozdelia prokuratúru a ako sa bude voliť Trnka.

"Sú z toho záznamy, keď to vyjde von, budete sa ešte veľmi potiť," povedal Kollár Blanárovi.

Kollár: Ja som prišiel prvý

Blanár nechcel zverejnenú komunikáciu Danka so Zsuzsovou komentovať, sám by však takto nekomunikoval.

„Ja som prvý prišiel a povedal, že ma Alena Zsuzsová oslovila. Keď nemáte čo skrývať, nemusíte nič tajiť. Takto so mnou komunikujú tisíce ľudí, ktorým pomáham desiatky rokov. Andrej Danko klamal ľudí, a to je najväčší problém,“ uviedol Kollár.



Blanár pripomenul, že so Zsuzsovou komunikovali aj ďalší. „Nechcem komentovať koaličného partnera. Ja by som nikdy takto nekomunikoval. V rámci tých rozhovorov sú však aj ďalší ľudia a sú to manipulované informácie, ktoré ľudí nezaujímajú a majú toho plné zuby,“ povedal Blanár.

Zsuzsová je obžalovaná v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Obžalovaná vo svojej výpovedi 22. januára pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku uviedla, že v minulosti cez mobilný telefón komunikovala s opozičným politikom Borisom Kollárom, predsedom parlamentu Andrejom Dankom (SNS), exministrom obrany Martinom Glváčom (Smer) a s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom (SaS).