Najvyšší súd už dostal Barcziho sťažnosť na väzobné stíhanie

Sťažnosť voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry.

3. feb 2020 o 11:03 TASR

BRATISLAVA. Najvyšší súd SR bude v najbližšom období rozhodovať, či sa exriaditeľ spoločnosti Tipos Ján Barczi a bývalý šéf IT Miloš Prelec dostanú z väzby na slobodu.

Špecializovaný trestný súd v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica 24. januára vyhovel ich žiadosti o prepustenie z väzby.

Keďže rozhodnutie nebolo právoplatné, musia obaja počkať na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR. Sťažnosť voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry.

"Spis bol doručený na Najvyšší súd SR v piatok 31. januára 2020," uviedla Zuzana Zvalová z Kancelárie predsedu Špecializovaného trestného súdu.

O väzobnom stíhaní rozhodol Najvyšší súd

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry nedávno zamietol sťažnosť Jána Barcziho a Miloša Preleca voči uzneseniu o vznesení obvinenia ako nedôvodnú.

Dvojica je obvinená z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

O väzobnom stíhaní bývalého generálneho riaditeľa spoločnosti Tipos a bývalého šéfa IT rozhodol senát Najvyššieho súdu 5. decembra 2019.

Na svojom verejnom zasadnutí tak vtedy sčasti vyhovel sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, ktorý oboch pôvodne 29. novembra 2019 nezobral do väzby.

Jána Barcziho. a Miloša Preleca okamžite po zdôvodnení rozhodnutia eskortovali priamo z pojednávacej miestnosti príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže do väzby, a to do ústavov v Bratislave a Leopoldove.

Podozrivé kontá

Najvyšší súd SR dospel k záveru, že sťažnosť prokurátora je dôvodná len sčasti. "Skutok, ktorý je kladený obvineným, sa stal," zdôvodnila vtedy predsedníčka senátu Najvyššieho súdu.

V pozíciách, v ktorých obidvaja pôsobili, mali páchať spoločne trestnú činnosť a bude potrebné vypočuť viacerých svedkov a stotožniť viacerých svedkov v minimálne 144 prípadoch podozrivých hracích kont.

Najvyšší súd SR SR teda vyhovel prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry, len čo sa týka kolúznej väzby. Dvojica by v rámci prebiehajúceho trestného konania mohla ovplyvňovať svedkov.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR bolo právoplatné a nebol možný voči nemu riadny opravný prostriedok.

Najvyšší súd SR tak neprijal písomné sľuby a záruky obvinených a iných osôb. Dvojicu zadržali príslušníci NAKA počas akcie 26. novembra 2019.