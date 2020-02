Vedci podľa SaS stratili prístup k dvom svetovým vedeckým databázam

SaS žiada ministerstvo, aby našlo peniaze na zaplatenie ročného predplatného.

3. feb 2020 o 14:37 SITA

BRATISLAVA. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) prestalo platiť prístup k vedeckým databázam, ktoré obsahujú údaje potrebné pre biológov či chemikov.

Ako agentúru SITA ďalej informoval Ondrej Šprlák z komunikačného oddelenia politickej strany Sloboda a Solidarita (SaS), vedcom to znemožnilo pokračovať v práci. Strana vyzýva ministerku školstva, vedy, výskumu a športu SR Martinu Lubyovú (Slovenská národná strana), aby to napravila a za prístup do databáz zaplatila.



„Databázy, do ktorých vedci stratili prístup, obsahujú komplexné údaje o chemických zlúčeninách a desiatky miliónov vedeckých prác. Sú nevyhnutné pre výskumníkov v biológii, chémii, biomedicíne a v iných odvetviach, ktorých práca je teraz poškodená,“ uviedol podpredseda SaS a tímlíder strany pre školstvo Branislav Gröhling.

Týka sa to databázy Reaxys, ktorá stojí ročne 166-tisíc eur a databázy SciFinder, ktorá stojí 487-tisíc eur.



Ministerstvo školstva koncom októbra 2019 nemalo uhradené členské poplatky nielen v CERN-e, ale aj v Spojenom ústave jadrového výskumu v Dubne.

O problémoch s neplnením si záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv sa dozvedela verejnosť po vyhlásení Slovenskej akadémie vied a rektorov piatich slovenských univerzít. MŠVVaŠ SR sa nakoniec podarilo tieto podlžnosti do konca minulého roka zaplatiť.



Agentúra SITA požiadala o vyjadrenie ministerstvo školstva.