Máme sa báť koronavírusu a sme naň pripravení? Otázky a odpovede

V pondelok mali ďalší štyria ľudia podozrenie na koronavírus.

3. feb 2020 o 19:28 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Prejavuje sa ako bežná chrípka, ale neexistuje proti nemu vakcína. Na koronavírus 2019-nCoV do pondelka poobedia zomrelo vo svete 362 ľudí a vyše 17-tisíc sa ním nakazilo.

Na Slovensku ochorenie, ktoré spôsobuje vírusový zápal pľúc, ešte lekári nepotvrdili. Trinásť ľudí však už testovali pre podozrenie, že ho majú. Momentálne preverujú vzorky ďalších štyroch obyvateľov Slovenska.

Dvom manželom, ktorí sa vrátili z Hongkongu, ich odobrali v ružomberskej vojenskej nemocnici.

Ďalší dvaja sú v karanténe v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. V pondelok ich do Prahy priviezlo lietadlo priamo z čínskeho epicentra nákazy Wu-chanu.

Výsledky vyšetrení by mali byť známe do dvoch dní.

Manželov, ktorým odobrali vzorky v ružomberskej nemocnici, pustili domov, hoci ešte nie je potvrdené, či nemajú koronavírus. Hovorkyňa nemocnice Petra Dišková vraví, že nemali príznaky akútneho ochorenia, neboli v epicentre nákazy a sú už na konci inkubačnej doby.

Dvaja pacienti v Rooseveltovej nemocnici zostanú podľa jej hovorkyne Ruženy Maťašeje v karanténe, aj keby laboratórne vyšetrenie potvrdilo, že koronavírus nemajú. Musia v nej byť do konca inkubačnej doby, čiže 14 dní.

Pre lepšie pochopenie, aké ochorenie je koronavírus, a či sa ho na Slovensku máme báť, ponúka denník SME najzákladnejšie otázky a odpovede.

Čo je koronavírus, odkiaľ pochádza a ako sa prejavuje?

Za pôvodcu nákazy sa považujú zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan.

"Predpokladá sa, že ľudia sa nakazili kontaktom so živými zvieratami, ktoré sa predávajú aj na spomenutom trhu," píše Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ SR).

Koronavírus spôsobuje akútne ochorenie dýchacích ciest, napríklad vírusový zápal pľúc. Nákaza sa prejavuje teplotou nad 38 stupňov Celzia, kašľom, nádchou, bolesťou svalov a kĺbov a sťaženým dýchaním.

Inkubačná doba je od dvoch do 14 dní. Už počas tohto obdobia môže chorý nakaziť ďalšieho človeka.

Kto je vírusom ohrozený?

Ľudia, ktorí boli v krajinách, kde už nákaza je, alebo boli v kontakte s ľuďmi, ktorí také krajiny navštívili.

Virologička Tatiana Betáková z Virologického ústavu Slovenskej akadémie vied hovorí, že do rizikovej skupiny patria aj starší ľudia, ľudia s oslabenou imunitou a deti do 56. mesiaca života (približne do štyri a pol roka).

Odborníčka upozorňuje, že ochorenie sa účinne prenáša aj dotykom. Treba si preto umývať ruky a neumytými sa nedotýkať očí, úst či nosa.

Existuje proti koronavírusu vakcína a pomáha proti nemu vakcína na chrípku?