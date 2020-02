Naď z OĽaNO: Keď vidím naše percentá a PS-Spolu, na ich mieste by som kampaň nehodnotil

Niekedy potrebujete buchnúť po stole, hovorí o Matovičovi.

3. feb 2020 o 20:08 Lucia Praus

Líder OĽaNOIgor Matovič predstavil v sobotu jedenásť otázok s konkrétnymi návrhmi, o ktorých majú rozhodovať ľudia v internetovej ankete. Otázok vraj bude ešte viac.

Návrhmi, ktoré získajú nadpolovičnú väčšinu hlasujúcich, bude OĽaNO podľa Matoviča po februárových voľbách podmieňovať svoj prípadný vstup do vládnej koalície.

Predstavitelia iných opozičných strán, s ktorými by mohlo OĽaNo vládu vytvoriť, Matoviča za tento krok kritizujú.

Bezpečnostný analytik JAROSLAV NAĎ, ktorý za OĽaNO kandiduje do parlamentu, považuje takúto kritiku za absurdnú.

Kedy ste sa dozvedeli o nápade Igora Matoviča dať hlasovať o viacerých návrhoch v ankete s tým, že ľudia rozhodnú, ktoré návrhy budú podmienkou na vstup hnutia do koalície?

Preberali sme to na predsedníctve asi v júli alebo v auguste.

Konzultoval to teda aj s členmi a kandidátmi za hnutie?

Áno, opakovane. Aj ja som členom OĽaNO, dokonca som aj v predsedníctve. Ak niekto tvrdí, že Igor Matovič si robí svoje bez konzultácií, ide o ťažké klamstvá a najmä to hovoria ľudia, ktorí ho videli maximálne v televízii. S ním sa dá dohodnúť.

Komentátori aj opoziční partneri označujú to, aby internetová anketa rozhodovala o vzniku vlády, za nezodpovedné s tým, že ľudia majú rozhodovať vo voľbách a taká anketa ani nie je reprezentatívna. Čo hovoríte na túto kritiku?

Pripadá mi absurdné, aby predstavitelia politických strán hodnotili predvolebnú kampaň inej politickej strany. Keď sa pozriem na naše percentá teraz a vlani v júli a keď to porovnám s percentami PS-Spolu, na ich mieste by som naozaj nehodnotil kampaň iných, ale svoju.

Ani ja sa nevyjadrujem k ich infantilným videám, ktorými si od leta zabíjajú polovicu svojej podpory. Navyše za každú z jedenástich otázok sa viem postaviť, pretože sme ich zbierali od našich podporovateľov.

Je prirodzené, že Boris Kollár hovorí o nejakých svojich podmienkach na vstup do vlády. Aj PS-Spolu a Andrej Kiska prídu určite s nejakými svojimi podmienkami. My nebudeme mať personálne požiadavky ako iní, my budeme mať požiadavku, aby sme veci, ktoré ľudia naozaj chcú, presadili do programového vyhlásenia vlády.

Z Matovičovho vyjadrenia na sobotňajšej tlačovke to vyznelo tak, že nepripúšťa žiadny kompromis pri koaličných rokovaniach. Jednoducho, ak neprejdú návrhy, za ktoré ľudia zahlasujú v ankete, vláda nebude.