Rezort obrany podporí projekty mimovládok, prerozdelí takmer 100-tisíc eur

Organizácie môžu žiadať o dotácie na projekty do konca marca tohto roka.

3. feb 2020 o 18:01 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo obrany SR podporí sumou takmer 100-tisíc eur zaujímavé projekty mimovládnych organizácií. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.

Organizácie môžu žiadať o dotácie na projekty do konca marca tohto roka. Na jeden projekt je možné získať od 500 do maximálne 50-tisíc eur.



O poskytnutie dotácie sa môžu uchádzať občianske združenia, nadácie alebo záujmové združenia právnických osôb, neinvestičné fondy a neziskové organizácie, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky.

Každý žiadateľ môže v rámci výzvy predložiť iba jednu žiadosť.



Rezort obrany chce týmto spôsobom podporiť projekty zamerané na vzdelávacie aktivity, branno-športové, kultúrne, spoločenské a športové podujatia, ktoré podporujú výchovu občanov Slovenska k vlastenectvu, informovanie verejnosti o NATO a EÚ, prípravu občanov na obranu SR a prezentáciu Ozbrojených síl SR.



Rovnako môže byť zámerom projektov aj podpora kultúrnych, duchovných a sociálnych potrieb profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe a vojnových veteránov, či podpora vrcholového a výkonnostného športu a starostlivosť o športové talenty.



O dotáciu sa môžu uchádzať tiež mimovládne organizácie s projektami, ktoré budú nápomocné pri procese personálneho doplňovania Ozbrojených síl SR, ochrane a rozvoji historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny.



Dotáciu je možné poskytnúť aj na úhradu nákladov, ktoré súvisia s účasťou na aktivitách organizovaných medzinárodnými organizáciami odborne zameranými na ozbrojené sily vrátane členského príspevku.