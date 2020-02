Najlepší program v oblasti školstva má SaS pred OĽaNO a PS/Spolu, uvádza INESS

Na chvoste rebríčka sa umiestnila strana Smer.

3. feb 2020 o 19:06 SITA

BRATISLAVA. Najlepší program v oblasti školstva má strana Sloboda a Solidarita (SaS), pred hnutím Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a koalíciou Progresívne Slovensko (PS)/Spolu.

Uvádza to inštitút INESS (Institute of economic and social studies), ktorý porovnával programy jednotlivých politických strán.

Na chvoste rebríčka sa umiestnila strana Smer-sociálna demokracia a Kotlebovci-Ľudová strana Naše Slovensko. Obe nezverejnili svoj program v oblasti školstva.



Z desaťbodovej stupnice získali liberáli osem bodov. Inštitút ako hlavnú príčinu uvádza, že program SaS obsahuje konkrétne riešenia.

„K dosiahnutiu maximálneho počtu bodov chýbajú programu návrhy riešení problému spoplatnenia vysokých škôl a odvaha priniesť významnejšiu reformu do školstva,“ uvádza inštitút INESS pri hodnotení.



Nad hranicou piatich bodov sú nové strany Za ľudí či koalícia strán PS/Spolu. Šesť bodov získalo v oblasti školstva aj hnutie Igora Matoviča OĽaNO a tiež Borisa Kollára Sme rodina.

Polovičný počet bodov získala strana Maďarské fórum. Za ňou nasleduje Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) so ziskom štyroch bodov. V hodnotení si neviedli dobre ani zvyšné vládne strany Most-Híd (3/10) a Slovenská národná strana (2/10).