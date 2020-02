Rezort diplomacie víta navrhované zmeny eurokomisie v prístupovom procese

Ministerstvo verí, že pokrok povedie k otvoreniu rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom v marci.

5. feb 2020 o 21:35 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta návrh Európskej komisie na úpravu procedúr prístupového procesu, ktorý vypracovala na žiadosť členských štátov z jesene 2019. TASR o tom informovali z tlačového odboru ministerstva.

"Vnímame ho ako dobrý základ diskusie a oceňujeme úsilie o zvýšenie dôveryhodnosti, dynamiky a predvídateľnosti politiky rozširovania. Osobitne podporujeme úmysel ešte viac zvýšiť dôraz na implementáciu reforiem v oblasti posilňovania právneho štátu," uviedlo ministerstvo.

"Slovenská republika je pripravená konštruktívne prispieť k diskusii s cieľom prijatia takých zmien, ktorých výsledkom bude efektívnejší prístupový proces. Následne sa bude aktívne podieľať na ich uplatňovaní," dodal rezort.

Súvisiaci článok Albánsko a Severné Macedónsko privítali zmeny v prístupových pravidlách EÚ Čítajte

Slovensko považuje za kľúčové tri elementy, ktoré bude na rokovaniach o návrhu naďalej presadzovať. A to predovšetkým potvrdenie európskej perspektívy a plnoprávneho členstva v Európskej únii (EÚ) ako konečného cieľa integračného procesu, jednoznačnosť kritérií a ich hodnotenia a tiež obnovenie dôveryhodnosti procesu v očiach obyvateľov regiónu, ako i EÚ.

"Pripravovanú úpravu prístupového procesu vnímame tiež ako spôsob na zvýšenie spravodlivosti a vyváženosti celého procesu, ktorý by mal byť prísny, no férový a spravodlivý," doplnilo ministerstvo.

Proces by mal byť politickejší ako doteraz, zmeny by však nemali byť nástrojom na vnášanie bilaterálnych otázok členských štátov do vzťahov medzi EÚ a záujemcami o členstvo.

Zástupcovia ministerstva veria, že pokrok v diskusii o úpravách procesu rozširovania povedie k otvoreniu prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom v marci.

Ministerstvo uviedlo, že berie na vedomie, že v kontexte de facto pozastavených prístupových rokovaní s Tureckom sa návrh Európskej komisie venuje výlučne regiónu západného Balkánu.

"V tomto kontexte súčasne pripomíname, že Turecko je i naďalej kandidátskou krajinou na vstup do EÚ, strategickým partnerom Únie v mnohých otázkach a dôležitým spojencom v rámci NATO," uzavreli zástupcovia rezortu.