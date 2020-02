Europol vysvetlil Threemu, proces pokračuje v marci (minúta po minúte)

Na ďalšom pojednávaní asi prečítajú Kočnerove správy.

6. feb 2020 o 6:30 (aktualizované 6. feb 2020 o 19:12) Adam Valček, Katarína Kozinková, Simona Kováčiková

Načítavám video... https://cdn.jwplayer.com/players/gm6VsgaR.html

Proces s Kočnerom v prípade Kuciakovej vraždy sledujeme minútu po minúte:

19:04 Minútu po minúte z deviateho dňa pojednávania v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sme ukončili. Ďakujeme vám za pozornosť.

18:48 Pojednávanie sa skončilo.

18:46 Súd nariadil ďalšie termíny hlavného pojednávania na 18. a 19. marca, 15. a 16. apríla, 29. a 30. apríla, každý deň od 9.00 hod v pojednávacej miestnosti v budove Justičnej akadémie.

18:43 Pojednávanie sa blíži ku koncu. Začína sa riešiť plánovanie ďalšieho priebehu konania.

18:42 “Zopakujem, nemám problém sa podrobiť psychologickému a psychiatrickému vyšetreniu, okrem pána Heretika a všetkých jeho spolupracovníkov, okrem ústavu Forensic a okrem pána Kešického,” vyjadril sa Kočner po tom, ako sa skončila prestávka.

18:40 Pojednávanie pokračuje.

18:25 “Ste ochotný podrobiť sa znaleckému skúmaniu ambulantnou formou a u ktorých znalcov?” pýta sa predsedníčka senátu Kočnera.

“Som bez problémov ochotný podrobiť sa znaleckému skúmaniu s výnimkou pána Heretika a jeho spolupracovníkov,” hovorí Kočner.

Žiada, aby zoznam neprijateľných znalcov predložili do pondelka. Predsedníčka senátu to odmieta a žiada, aby mená predložili ešte dnes.

Prerušila preto pojednávanie na 10 minút, aby sa Kočner poradil so svojim obhajcom Marekom Parom.

18:23 “Súd v predchádzajúcich termínoch vykonal znalecké dokazovanie vo vzťahu k duševnému stavu obžalovaného Mariana Kočnera a súd ma za to, že toto dokazovanie je nedostatočné. Súd považuje za nevyhnutné vykonať ďalšie znalecké dokazovanie z oblasti psychológia a psychiatria,” hovorí predsedníčka senátu Sabová.

Dodáva, že takéto znalecké posudzovanie je dôležité nielen pre rozhodnutie o vine, ale aj o výške trestu.

18:22 Daniel Lipšic navrhol, aby sa čítala komunikácia cez aplikáciu Threema medzi Kočnerom a Alenou Zsuzsovou, a Kočnerom a Petrom Tóthom.

“Súd predostrel, v akej forme treba predložiť takýto dôkaz. Súd takýto dôkaz vykoná iba v prípade, že v súčinnosti so súdom predložíte záznam a jeho prepis,” hovorí predsedníčka senátu Sabová.

Je pravdepodobné, že o tom sa diskutovalo na neverejnej časti. Aktuálna debata smeruje k tomu, že súd chce, aby účastníci konania jednoznačne označili časti Threemy na harddiskoch a DVD diskoch, spracovali prepis tejto komunikácie a následne by súd posudzoval návrh na čítanie Threemy.

Vypočuli znalca Jaroslava Ostera

18:20 Výsluch znalca bol ukončený. Obžalovaný Kočner nevyužil priestor na záverečné vyjadrenie.

18:19 Pýta sa právny zástupca Kuciakovcov Daniel Lipšic.

"Chceli by ste niečo doplniť k znaleckému posudku alebo niečo bližšie vysvetliť v kontexte s výpoveďami svedkov z Europolu?" “Nie,” hovorí Oster.

"Boli tieto postupy, ktoré opisovali pracovníci Europolu, odborné?" pýta sa ďalej Lipšic. “Nepočul som nič a nevidel som nič, čo by sa vymykalo bežným forenzným a technickým štandardom,” odpovedá Oster.

18:16 Ide sa pýtať prokurátor Vladimír Turan.

"V posudku píšete, že ste konzultovali so zadávateľom. O čo išlo? "

“Práve o to, že som hovoril, že netreba robiť extrakciu a postačuje zafotiť. Konzultovali sme to a zhodli sme sa, že sa pôjde touto cestou,” odpovedá Jaroslav Oster.

"Predkladal vám správy Europolu?" pýta sa ďalej Turan. “Nie, nič,” tvrdí znalec.

18:13 "Fotografie, ktoré sú v posudku, ste vykonávali ako?" Pýta sa ďalej Kočner. “Digitálnym fotografickým aparátom,” odpovedá Oster.

“Celá táto analýza bola vykonaná 13. mája v rozsahu asi troch hodín pod dozorom vyšetrovateľa a analytikov,” dodáva Oster.

"Dostali ste k dispozícii už zapnuté telefóny?" “Nie, museli sme ich nabíjať,” odpovedá.

"Kto ich zapol?" “Ja.” Museli ste mať kód," reaguje Kočner.

“Tieto kódy mi boli nadiktované,” tvrdí. "Kým vám boli povedané kódy k Threeme?" pýta sa ďalej Kočner.

“Neviem, bolo tam v tom okamihu päť alebo šesť ľudí,” tvrdí Oster.

"Dalo by sa zistiť dnes, či bola aplikácia Threema zakódovaná?" znie ďalšia otázka. “Opätovným zapnutím mobilného telefónu,” odpovedá Oster.

18:09 "Ako ste v telefóne otvorili aplikáciu Threema, začína sa pýtať samotný Marian Kočner.

“Otvoril som aplikáciu,” odpovedá znalec.

"Bola Threema chránená?" pýta sa ďalej. “To vám neviem povedať. Viem, že telefón bol chránený, boli mi dané prístupové kódy,” odpovedá.

"Keď ste telefón obdržali, spustili ste ho?" „Áno.”

18:08 "Prečo tieto úkony nevyžadovali zásadné analytické schopnosti?" znie ďalšia otázka. “Bolo mi povedané, že extrakcia dát už bola vykonaná a mojou úlohou je zabezpečiť iba backup ID,” odpovedá Oster.

18:05 "Sprístupnili ste dáta a ak nie, prečo?" pýta sa Para.

“Nie, žiadna akvizícia nebola vykonaná. Cieľom bolo získať backup (zálohový) Threema ID. Po konzultácii bolo rozhodnuté, že nie je nevyhnutné zariadenie pripojiť k žiadnym analytickým nástrojom a postačuje zafotenie,” tvrdí Oster.

"Uvádzate, že backup Threemy bude dostupný cez iTunes alebo iCloud?" pýta sa ďalej Para.

“Je to irelevantné, pretože telefón bol predložený v letovom režime. Vytvorenie zálohy bolo vyvolané manuálne a slúžilo na analytické práce, o ktorých ste počuli v predošlom vystúpení,” tvrdí Oster.

18:04 “Nemám čo doplniť, som pripravený odpovedať na otázky,” povedal znalec Jaroslav Oster.

Ide sa pýtať Marek Para.

18:03 Oster podľa prečítaných dokumentov analyzoval používateľské dáta v Threeme, ktorá bola nainštalovaná v iPhonoch. Pri tom fotil (screenshotoval) jednotlivé obrazovky telefónov.

18:02 Marian Kočner sedí vedľa svojho obhajcu, opäť trhá papieriky na drobné kúsky.

18:01 Výsluch Ostera vedie obhajca Marek Para, pretože znalca Ostera síce do prípadu pribrala polícia, ale jeho výsluch navrhla Kočnerova obhajoba.

17:58 Ide vypovedať znalec Jaroslav Oster.

O dešifrovaní Threemy vypovedali pracovníci Europolu a policajti

17:57 Skončila neverejná časť výsluchov, verejnosť vpustili do pojednávacej miestnosti.

17:00 Už vyše hodinu vypovedajú policajti z odboru počítačovej kriminality policajného prezídia, ktorí analyzovali dáta. Tie z Kočnerovho a Zsuzsovej iPhonov extrahoval Europol.

16:36 Už asi 15 minút vypovedajú k získaniu Threemy slovenskí policajti. Opäť bez verejnosti.

Verejnosť z výsluchov vylúčili. (zdroj: SME - MARKO ERD)

14:56 Ani cez prestávku nevychádzali pracovníci Europolu z pojednávacej miestnosti cez hlavný vchod ako svedkovia, aby ich nenafotili novinári.

14:45 Prestávka bola vyhlásená do cca 15:15 hod.

14:42 “Viac sa pýtal ako Para,” zhodnotila Zlatica Kušnírová výsluch pracovníkov Europolu Marianom Kočnerom. Marek Para je Kočnerov obhajca.

Ani ona podrobnosti nespresnila pre neverejný charakter výpovedí.

Zlatica Kušnírová po vypočutí pracovníkov Europolu. (zdroj: SME/Marko Erd)

14:38 Daniel Lipšic, zástupca rodičov Jána Kuciaka, povedal, že výsluch bol zaujímavý. Podrobnosti nechcel povedať vzhľadom na neverejný charakter výpovedí.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/pNRkYj-34F4

14:34 Zatiaľ vypovedali iba dvaja zo štyroch svedkov, ide o dvoch pracovníkov Europolu, ktorých výpoveď bola tlmočená.

Po prestávke budú neverejne vypovedať ostatní dvaja svedkovia, pracovníci slovenskej polície.

Ich výsluch by mohol byt dynamickejší, pretože sa nebude tlmočiť.

14:24 Bola vyhlásená prestávka. Novinári nemôžu počas eskorty vychádzať na chodbu a fotiť.

Novinári sa zdržiavajú v press centre. (zdroj: SME - MARKO ERD)

14:20 Výsluch naďalej pokračuje.

13:14 Neverejný výsluch pracovníkov Europolu a slovenskej polície k Threeme a prelomeniu zabezpečenia iPhonov Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej trvá už vyše dve hodiny.

Súvisiaci článok Lipšic hovorí o tom, či sa bude čítať Kočnerova Threema Čítajte

Predpokladá sa, že čoskoro súd vyhlási obednú prestávku pre účastníkov konania.

Novinári medzičasom obedovali, zdržiavajú sa v press centre, debatujú medzi sebou a popri tom zväčša pracujú.

12:11 Pracovníci Europolu a slovenskí policajti vypovedajú už vyše hodinu, zatiaľ nebola vyhlásená obedná prestávka pre účastníkov procesu.

11:00 Vyhlásili dvadsaťminútovú prestávku, po nej budú vypovedať pracovníci Europolu a policajti za zatvorenými dverami.

10:57 Príslušníci ZVJS zabezpečujú odchod verejnosti z pojednávacej miestnosti.

10:43 Predsedníčka senátu dôvodí návrh na vylúčenie verejnosti rovnako, ako v utorok prokurátor.

“Ak by sa verejnosť dozvedela, aké sú metódy a technológie Europolu a polície nášho štátu, mohlo by dôjsť k mareniu zisťovania a objasňovania trestnej činnosti a tým ohrozeniu priestoru bezpečnosti Európskej únie,” tvrdí Sabová.

10:41 Súd vylúčil verejnosť na výsluchy dvoch pracovníkov Europolu a dvoch pracovníkov policajného prezídia.

“Pretože verejné prejednávania by ohrozilo priestor bezpečnosti podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie,” tvrdí predsedníčka senátu Ružena Sabová.

Zápisnica o domovej prehliadke zo Szabóvho bydliska

10:39 Prokurátor ide prečítať zápisnicu o obhliadke Citroeanu Berlingu, na ktorom podľa obžaloby Miroslav Marček a Tomáš Szabó prišli do Veľkej Mače zavraždiť Jána Kuciaka a niekoľko dní predtým na tomto aute robili obhliadky Kuciakovho domu.

“Pri tejto obhliadke boli nájdené veci, pre toto štádium konania je dôležitá SIM karta O2 Slovakia,” povedal prokurátor.

10:35 Po prečítaní zápisnice o domovej prehliadke zo Szabóovho bydliska, kde mu zaistili telefón Nokia, sa ide tento vykonať ako vecný dôkaz - prokurátor teda telefón opäť ukázal všetkým procesným stranám.

10:29 Prokurátor číta zápisnicu z domovej prehliadky u Tomáša Szabóa v Kolárove.

Zaistené mobilné telefóny

10:25 V prvej várke ukázal stranám iPhony Aleny Zsuzsovej - červený a biely.

V druhej várke ukázal prokurátorom stranám iPhony Mariana Kočnera - limitovanú verziu Bentley a jeden čierny, oba boli nájdené v Kia Rio, ktorý odovzdal polícii Peter Tóth.

Tieto telefóny už sú vykonané ako dôkaz, ale predsedníčka senátu žiada, aby boli vykonané (ukázané) opäť. Chce totiž, aby ich videli aj svedkovia z Europolu a polície.

10:21 Prokurátor Vladimír Turan ide vykonávať vecné dôkazy - ide predložiť všetkým stranám zaistené mobilné telefóny iPhone.

10:20 “Pridržiavam sa doterajších vyjadrení,” povedal Kočnerov obhajca Marek Para po prečítaní dohody o vyšetrovacom tíme.

10:16 Predsedníčka senátu začína vykonávať dôkazy, začala čítať dohodu o vytvorení medzinárodného vyšetrovacieho tímu s účasťou Europolu.

Dohodu predložila obhajoba a prokurátor ju navrhol prečítať. Kočnerov obhajca Marek Para spochybňuje účasť Europolu na dešifrovaní iPhonov.

Dôkazy, ktoré sa majú vykonať

10:07 Senát rozhodol rozšírenie rozsahu dokazovania o listiny, ktoré pred polhodinou navrhol prokurátor.

Forenzná správa Forenzná správa, ktorú Europol vypracoval, je vlastne správa o tom, aké konkrétne úkony Europol s konkrétnou stopou (zariadením) urobil. Správa napríklad vysvetľuje, že z konkrétneho telefónu obnovili určité údaje a akým softvérom to urobili. Správa však neobsahuje, ako konkrétne tieto aplikácie na obnovu dát fungujú, či môžu ovplyvniť dáta v telefóne a podobne. Práve preto sú to pracovníci Europolu, aby tieto technické podrobnosti vysvetlili.

Druhá forenzná správa Europolu sa týka pravdepodobne telefónov, ktoré používal Miroslav Marček a Tomáš Szabó.

Naďalej sa rieši rozsah dokazovania na dnešný deň.

10:00 Sudkyňa upozornila, že druhá správa Europolu, ktorú teraz prokurátor navrhol vykonať (prečítať), ani nebola súčasťou zoznamu dôkazov v obžalobe.

“Máte pravdu,” povedal prokurátor po preštudovaní podkladov, ktoré ma na stole. Navrhol preto, aby bola do rozsahu dokazovania pridaná.

“Vy ju navrhujete aj v obžalobe, pán prokurátor, ale uviedli ste tam zlé číslo listu,” reagovala predsedníčka senátu po krátkej porade s kolegami zo senátu a študovaní spisu.

9:46 Situácia v pojednávacej miestnosti je pomerne neprehľadná, pretože sa naďalej rieši rozsah dokazovania, ktorý medzi sebou súd a prokurátor riešia iba odkazmi na názvy súborov, čísla zaistených stôp a čísla listín v spise.

Keďže verejnosť nepozná presný obsah spisu a týchto listín, nie sú známe podrobnosti, ale vo všeobecnosti ide prokurátorovi o to, aby prítomní pracovníci Europolu vypovedali k všetkým zariadeniam, ktoré analyzovali a sú podstatné pre tento proces.

Zároveň chce čítaním niektorých listín preukázať, že tieto zariadenia boli obžalovaným a svedkom odobraté zákonným spôsobom.

Súvisiaci článok Europol poskytol v prípade Kuciaka analytickú a forenznú podporu Čítajte

9:44 Prokurátor vysvetlil, že iPad, ktorý súd nevedel medzi dôkazmi nájsť, tam nie je, pretože tento konkrétny iPad bol vrátený osobe, ktorej ho polícia pôvodne odobrala.

9:42 V správe Europolu zo 16. 04. 2019, ktorú súd pripustil ako dôkaz a chce ju čítať, Europol analyzoval 12 dôkazov, ide o telefóny Mariana Kočnera, Aleny Zsuzsovej, SIM karty z týchto telefónov a podobne.

9:41 Prokurátor zoznam dôkazov číta už niekoľko minút a predsedníčka senátu ho napomenula, prečo s takýmto rozsiahlym návrhom neprišiel skôr, aby senát mohol jednotlivé dôkazy posúdiť a prípadne ich pripraviť na vykonanie (prečítanie).

“Ide o prezentáciu toho, akým spôsobom boli zaistené mobilné telefóny, ktoré boli neskôr skúmané pracovníkmi Europolu. Je to iba prezentácia procesného spôsobu, že tieto dôkazy boli získané zákonným spôsobom,” povedal prokurátor.

9:39 Prokurátor dáva ďalší návrh na rozšírenie rozsahu dokazovania, navrhuje, aby sa prečítali ďalšie zápisnice, napríklad o odobratí telefónu Tomášovi Szabóovi, analýzy jeho telefónu od Europolu a podobne.

9:31 Súd najprv prečíta zápisnicu z domovej prehliadky u Aleny Zsuzsovej, pri ktorej sa našli iPhony, potom sa prečíta dohoda o vytvorení medzinárodného tímu za účasti Europolu, následne súd zamýšľa prečítať forenznú správu Europolu, ktorá sa týka dešifrovania odobratých iPhonov.

“Nejde o znalecký posudok, pretože nespĺňa náležitosti znaleckého posudku. Súd posúdil túto činnosť ako odbornú činnosť Europolu a samotné rozhodnutia vyšetrovateľa označené ako uznesenia (o pribratí znalca) posúdil ako žiadosti o poskytnutie súčinnosti,” povedala predsedníčka senátu Ružena Sabová.

9:25 Súd zahrnul do rozsahu dokazovania dva Kočnerove iPhony, dva Zsuzsovej iPhony, digitálnu forenznú správu Europolu zo 16. 04. 2019, výsluchy dvoch svedkov, správu NAKA z 10. 07. 2019 s DVD prílohou, výsluchy dvoch pracovníkov odboru počítačovej kriminality policajného prezídia.

Súd nevyhovel návrhu prokurátora a nateraz nezahrnul do rozsahu dokazovania iPad, pretože tento predmet nenašiel medzi dôkazmi.

9:18 V pojednávacej miestnosti sa nachádza aj pracovník Interpolu.

9:16 Výskumníci z Europolu a slovenskí policajti, ktorí s nimi analyzovali Threemu, boli oddelení od verejnosti.

Predsedníčka senátu ich privolala do miestnosti, prišli z vedľajšej miestnosti za pojednávačkou, kde sa cez prestávky zdržiavajú a radia sudcovia. Súd a policajti sa snažia vyhnúť tomu, aby médiá nafotili špecialistov z Europolu.

9:13 Predsedníčka senátu informuje, že súd pribral tlmočníčku z angličtiny do slovenčiny. Bude prekladať vyjadrenia odborníkov z Europolu.

9:10 V pojednávacej miestnosti sa nachádza už aj znalec na informačno-komunikačné prostriedky Jaroslav Oster.

9:08 Predsedníčka senátu Ružena Sabová opäť uviedla, že zakazuje fotiť a snímať video aj počas prestávok. Počas pojednávania je zakázané fotiť zo zákona.

9:05 Pojednávanie sa začalo.

Kukláči privádzajú obžalovaného Mariana Kočnera do pojednávacej miestnosti. (zdroj: SME/Marko Erd)

Pred začiatkom 9. dňa pojednávania v prípade vraždy Kuciaka a Kušnírovej

Načítavám video... https://cdn.jwplayer.com/players/QbmpQi1h.html

9:04 Médiá a ostatnú verejnosť pustili do pojednávacej miestnosti, na mieste pre svedkov je už pripravený počítač, projektor a mobilné plátno. Medzičasom eskorta priviedla Tomáša Szabóa a Mariana Kočnera.

8:17 Výskumníkov z Europolu pravdepodobne nebude možné fotiť.

6:30 Vo štvrtok pokračuje deviatym dňom hlavné pojednávanie s Tomášom Szabóom, Alenou Zsuzsovou a Marianom Kočnerom, ktorí sú obžalovaní za vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Vypovedať budú výskumníci z európskej policajnej organizácie Europol, ktorí sa podieľali na dešifrovaní zálohy z Kočnerovej komunikačnej aplikácie Threema. Našli sa v nej správy, ktoré dokresľujú plán zavraždiť Kuciaka.

Súvisiaci článok Novinári mali konflikt so súdom, asi ich vylúčia aj na Threemu Čítajte

Napríklad správa z emotikonov, ktoré znamenajú päťdesiat čoskoro za smrť. Kočner ich poslal Zsuzsovej dve hodiny pred vraždou.

Prokurátor Juraj Novocký navrhol, aby výsluch pracovníkov Europolu a ich kolegov zo Slovenska o Threeme prebehol s vylúčením verejnosti.

Tvrdí, že vypovedať budú o metódach skúmania dát a nebolo by dobré, aby sa tie zverejnili a organizovaný zločin by sa im prispôsobil. Súd sa k tomu vyjadrí pravdepodobne dnes ráno alebo doobeda.

Vypovedať príde aj znalec na informačno-komunikačné technológie Jaroslav Oster, ktorý analyzoval už dešifrovanú Threemu a pároval Kočnerove kontakty.

Vo štvrtok sa tiež očakáva, že senát nariadi ďalšie termíny hlavného pojednávania. Už skôr povedal, že nebudú vo februári, ale až v marci.

Je nepravdepodobné, že dnes by sa pristúpilo aj k čítaniu správ cez Threemu. Bude sa riešiť najmä to, ako sa k nim polícia dostala. Prokurátor Novocký povedal, že on nebude navrhovať vylúčenie verejnosti na samotné čítane správ.