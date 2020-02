Kollár: Sulík je fajn chlap, ale je určitým spôsobom autista

BRATISLAVA. V rozhovore šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár hovorí o Fun rádiu a svojom vzťahu k Sajfovi. Vysvetľuje, prečo nechce zverejniť dôkaz o stretnutí Roberta Fica s Marianom Kočnerom. Mafián sa podľa neho s politikmi Smeru stretával v kaviarni pod parlamentom.

Kollár odmieta v budúcej vláde otvárať kultúrno-etické otázky, o eutanázii je však ochotný rozprávať.

Prvú ponuku na rozhovor odmietol. Nepáčilo sa mu, že SME sa s ním chcelo rozprávať o mafiánovi Petrovi Steinhübelovi a o Alene Zsuzsovej. Keďže sa k obidvom témam už Kollár v minulosti vyjadroval, denník SME akceptoval túto podmienku.

Neakceptoval však jeho autorizáciu, v ktorej prepísal viaceré odpovede. Rozhovor preto vychádza v neautorizovanej podobe.

Stretli sme sa vo Fun rádiu. Nedávno ste povedali, že ho predáte. Ako ste na tom aktuálne?

Keď príde dobrý kupec, tak ho predám.

Je fér, že vrcholový politik ako vy vlastní také vplyvné médium?

Myslím si, že v tomto nie je ani gram problému. Pred parlamentnými voľbami v roku 2016 som vyhlásil, že Fun rádio zostane absolútne apolitické.

Už v názve má, že je zábavné, nie politické. Nerobíme politiku. Nerobíme politickú diskusiu. Máme len krátke správy. Za štyri roky, čo som v politike, sme toto rádio ani raz nezneužili. Sme rodina nemala vo Fun rádiu ani jednu reklamu.

Máte však nejaké zásady, ako by Fun rádio informovalo o tom, keby Sme rodina urobila niečo negatívne?

Fun rádio informuje, aj keď je niečo nepríjemné. Môžete si to spätne pozrieť. Spomenulo všetko možné. My sme viac konzervatívna strana a rádio je veľmi liberálne.

Všetci kotlebovci ma hejtujú kvôli Sajfovi. Vravia: Čo ty tu rozprávaš o chránení rodiny, keď tam máš zamestnaného Sajfu. Takže môj najväčší problém je megaliberál Sajfa alebo slniečkar, ako mu hovoria.

Mňa zaujíma na rádiu len jedno. Ako ide biznis, akú máme EBITDu (zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov, pozn. red.) a či sme splnili plán.

Hovoríte, že Fun rádio sa nevenuje politike, ale pred vlaňajšími prezidentskými voľbami Sajfa robil rozhovory s prezidentskými kandidátmi...

... Hej, a tu musím povedať, že urobil určitú nadprácu. Mne sa to nepáčilo, lebo bol zaujatý. Mne sa nepáči, keď je novinár zaujatý.

Sajfa nie je novinár. Je moderátor. Myslím si, že do toho vrazil viac svojho presvedčenia. Takže to nebolo už pre mňa úplne objektívne. Niektorým kandidátom viac nadŕžal. Ale neriešil som to. Je to na riaditeľovi rádia.

Keby to už bolo za hranou, asi by som si ho zavolal a spýtal sa ho na to. Ale rešpektujem ho ako človeka, ako moderátora. Je to ťahúň rádia. Je to pre nás hviezda. Tak k nemu rádio aj pristupuje.

Bavíte sa s ním niekedy o politike?

Nie. Väčšinou, keď prídem, si zo mňa uťahuje. Aj ja z neho. Je to na štýl Zomri. Sajfa zavesí fotku z pláže, kde je päťtisíc ľudí nasekaných hlava-nehlava a hodí tam: Boris Kollár s rodinou na dovolenke v roku 2064. Bolo to milé, prezdieľal som si to.

Ale aby som ho len nevychvaľoval. S Marianom Kočnerom spravil úplný prúser. Keď sa s ním bavil o mne. Bolo to veľmi nepekné. Myslím si, že by sa za to mohol aj celkom hanbiť. (Sajfa si v roku 2015 cez Whatsapp písal s Kočnerom. Moderátor s ním súhlasil, že Kollár sa vstupom do politiky "na kompletku" zbláznil, pozn. red.)

V nedeľu ste v televízii Markíza hovorili o stretnutí Roberta Fica, Mariana Kočnera, Dobroslava Trnku a Františka Határa z roku 2011, na ktorom sa rozprávali o voľbe generálneho prokurátora a o tom, ako si podelia posty na generálnej prokuratúre. Môžete povedať, ako stretnutie prebiehalo?