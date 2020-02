Tínedžerka sa v Bratislave snaží striedať vodičov MHD

V Karlovej Vsi sa dievčaťu podarilo dostať aj do kabíny električky.

6. feb 2020 o 11:32 Peter Kováč

BRATISLAVA. Je to síce len tínedžerka, no snaží sa striedať vodičov bratislavského dopravného podniku. Oblečená v kompletnej rovnošate zamestnancov dokonca už minimálne raz uspela a dostala sa do kabíny vodiča električky.

Na kuriózny prípad upozornili Bratislavské noviny.

Situáciu rieši už aj vedenie Dopravného podniku Bratislava, ktoré svojich vodičov upozorňuje oznamom na svojej nástenke.

"Toto nie je naša vodička!," upozorňuje plagát aj s podobizňou mladého dievčaťa.

Vodičov podnik ďalej vystríha, aby s dievčinou nekomunikovali a hlavne ju nepúšťali do kabíny vodiča.