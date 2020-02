Lekári a vedci pripravili opatrenia na zlepšenie zdravotníctva

Zhodli sa na podpore výskumu a inovácií.

6. feb 2020 o 13:17 TASR

BRATISLAVA. Spájanie jednotlivých aktérov v rezorte zdravotníctva a systematizácia dialógu medzi nimi, vytvorenie špičkového národného diagnostického inštitútu, respektíve špecializovaných centier, lepšie podmienky pre vedu, výskum a vzdelávanie, lepší a rýchlejší prístup k inovatívnym liekom a technológiám či zjednodušenie legislatívy týkajúcej sa liekovej politiky by mohlo priniesť viacero inovácií do slovenského zdravotníctva.

Vo štvrtok sa na tom zhodli lekári a vedci, ktorí budúcemu ministrovi zdravotníctva pripravili sériu opatrení na zlepšenie stavu aktuálneho stavu sektoru v rámci iniciatívy Máme na viac!

Výskumné centrá

Experti spoločne konštatovali, že jedným z prvých opatrení na zvýšenie inovácií v rezorte by mohlo byť zriadenie špecializovaných centier inovatívnych prístupov.

“ Inovácie v zdravotníctve zachraňujú život. „ Pavol Čekan, zakladateľ startupu MultiplexDX

Vedúci Jednotky klinického výskumu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Ján Kyselovič uviedol, že centrá a výskum by mali byť najmä v univerzitných nemocniciach.

Slúžili by na vzdelávanie profesorov a docentov a podporovali by ich publikačnú činnosť.

"Okrem vývoja nových inovácií by ich úlohou mal byť najmä prenos už existujúcich inovácií cez existujúcu infraštruktúru priamo na pacienta," povedal.

Výnimky pre pre registrované inovatívne lieky

Primár oddelenia klinickej imunológie a alergológie v Univerzitnej nemocnici v Martine Miloš Jeseňák mieni, že prioritou by malo byť zlepšenie vybavenia a podmienok v zdravotníckych pracoviskách, ktoré by zabránilo ďalšiemu odchodu talentov do zahraničia a motivovalo by skúsených odborníkov, aby sa vrátili naspäť na Slovensko.

Súvisiaci článok Naše zdravotníctvo je starý tanker, nie krásna luxusná výletná loď, tvrdí Kalavská Čítajte

Pacienti by podľa jeho názoru dostali liečbu podľa potreby v danom okamihu, keby sa zrýchlil systém udeľovania výnimiek pre registrované inovatívne lieky bez stanovenej úhrady. Zároveň si myslí, že by mal byť transparentnejší.

Branislav Budke z Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) poukázal na to, že v súčasnosti majú výrobcovia viac ako 7000 molekúl, ktoré sa síce na európsky trh dostanú, no slovenskí pacienti k nim prístup nemajú.

Podľa jeho slov by riešením mohlo byť to, aby pri kategorizácii liekov nebola nákladová efektívnosť rozhodujúcim kritériom.

Inovácie v zdravotníctve zachraňujú život

Prínos nových liekov a technológií sa podľa neho nedá preukazovať iba z ekonomického hľadiska, dôležitejší by mal byť medicínsky prínos pre pacienta. Spôsob hodnotenia inovácií by sa mal stransparentniť.

Súvisiaci článok Systém odmeňovania odrádza skúsených lekárov, tvrdia odborári Čítajte

Pohnúť by sa mohlo aj v oblasti komunikácie medzi výrobcami, zdravotnými poisťovňami a štátom, čo by mohlo podľa AIFP viesť k dostupnejším inovatívnym liekom a nižším doplatkom, myslí si Budke.

"Inovácie v zdravotníctve zachraňujú život," pripomenul zakladateľ slovenského startupu MultiplexDX Pavol Čekan, ktorý doplnil, že práve ony predstavujú budúcnosť.

Pozítíva spájania síl

Zdôraznil dôležitosť spájania síl jednotlivých aktérov v zdravotníctve.

"Práve využívanie synergií pri výskume, zdieľanie poznatkov a nákladných technológií by pomohli znížiť nákladnosť potrebnej infraštruktúry a personálnych výdavkov," doplnil.

Za rovnako dôležité považuje zvýšenie povedomia a vzbudenie záujmu o inovácie vo verejnosti. Ľudia by podľa jeho slov mali rozumieť tomu, čo inovácie ponúkajú a akú majú hodnotu.