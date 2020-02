V Bratislave pristálo čínske lietadlo, do Pekingu odvezie zdravotnícky náklad

Na letisku by sa malo zdržať osem hodín.

7. feb 2020 o 7:30 (aktualizované 7. feb 2020 o 14:22) TASR

BRATISLAVA. Na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave pristálo v piatok ráno nákladné lietadlo Boeing 747-400 z čínskeho Šanghaja.

Vyzdvihnúť má pomoc v súvislosti s koronavírusom. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková. Lietadlo by sa na letisku v hlavnom meste malo zdržať približne osem hodín.

Prepraví zdravotné pomôcky

"Ide o obchodný komerčný let, ktorým budú do čínskeho Pekingu prepravené zdravotnícke pomôcky - rúška na tvár, ochranné rukavice či okuliare. Po naložení nákladu odletí lietadlo z letiska v Bratislave o 15.00 h do čínskeho Pekingu," priblížila Ševčíková.

Rozhodnutím ministerstva zdravotníctva používajú zamestnanci letiska pri kontakte s posádkou letu osobné ochranné pracovné prostriedky.

"Posádka letu zotrváva v priestoroch lietadla, okrem prípadu spojeného s predletovou prípravou a naložením nákladu," poznamenala Ševčíková.

Čínske lietadlo požiadalo o udelenie povolenia na vykonanie charterového letu zo Šanghaja do Bratislavy a následne z Bratislavy do Pekingu, aby mohlo vydvihnúť pomoc v súvislosti s koronavírusom.

Povolenie na pristátie na bratislavskom letisku mu bolo udelené slovenským rezortom dopravy, avšak za prísnych podmienok. Jednou z nich je fakt, že posádka neopustí palubu lietadla.

Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) v tejto súvislosti zdôraznil, že by mali byť dodržané všetky podmienky na zabránenie toho, aby sa vírus rozšíril.

Vláda v stredu odsúhlasila 200-tisíc eur ako zvýšený príspevok pre Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) v súvislosti s epidémiou koronavírusu.

Érsek skontroloval materiál

Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) bol v piatok dopoludnia na Letisku M. R. Štefánika skontrolovať materiál, ktorý sa má naložiť do čínskeho lietadla. Informoval o tom na sociálnej sieti.

"Ideme vizuálne kontrolovať to, čo má byť v tých balíkoch, takže mali by tam byť rúška, mali by tam byť teplomery, zdravotnícky materiál, ktorý máme pod kontrolou," priblížil Érsek.

Zároveň uviedol, že na letisku bol ráno aj hygienik, ktorý poučil všetky osoby aj personál, ako sa správať pre zaistenie bezpečnosti.

Generálny riaditeľ letiska v Bratislave Jozef Pojedinec potvrdil, že lietadlo priletelo v piatok päť minút po 7. hodine. "Plánovaný odlet by mal byť zhruba o 15. hodine dnešného dňa, ak všetko pôjde v poriadku," dodal.

Posádka zostala na palube

V súvislosti s epidemiologickou situáciou vo svete posádka lietadla aj po komunikácii s leteckým dopravcom nesmie opustiť palubu lietadla.

Všetky postupy rezortu dopravy sú koordinované s ministerstvom zdravotníctva.



"Všetko sa uskutočňuje v súlade s nariadeniami hygienikov a leteckými postupmi, aby sme minimalizovali akékoľvek riziko. Posádka čínskeho lietadla zostáva počas celého času nakladania tovaru na palube lietadla. Zároveň, všetci zamestnanci letiska sú chránení ochrannými prostriedkami a poučení o situácii. Na všetko tiež dohliadajú aj hygienici," uviedol Arpád Érsek.