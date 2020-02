Porovnanie: Aké sľuby majú strany pred voľbami? (výber článkov, ktoré zaujali)

Články, ktoré zaujali cudzincov.

7. feb 2020 o 11:19 The Slovak Spectator

1. K USA sú kritickí, EU by neopúšťali. Čo ukázal prieskum o slovenskej mládeži: Youth in Slovakia most critical toward the US among V4 peers

2. Úspech kampane nestojí len na peniazoch, hovorí šéf Transparency: Which party has the most transparent campaign?

3. Svadobná výstava, karnevalový sprievod po meste či valentínska tancovačka. Aké akcie sa konajú v Bratislave v najbližších dňoch? Top 10 events in Bratislava

4. Slovensko potrebuje jednoduchý, moderný a zrozumiteľný zákonník práce, myslia si experti: More flexible and modern labour legislation required

5. Vrch Flochová, ktorý patrí medzi vyhasnuté sopky, stojí za návštevu: Lost in a dark forest: Flochová mountain

6. Igor Matovič si pomýlil predvolebný program s lotériou: Decoy games and campaign clashes

7. Komu prospievajú pochody proti fašistom? Anti-fascist street protests: Who's going to benefit?

8. Poznáte najlepších zamestnávateľov na Slovensku? Who are Slovakia's best employers of 2019?

9. Príbehy bežných ľudí, o ktorých sa len šepkalo. Taká je kniha o komunistickom režime v Československu: Book about communist Czechoslovakia honours the Slovak journey

10. Súhrnné porovnanie: Čo sľubujú strany s najvyššími preferenciami? What are parties promising ahead of elections?

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.