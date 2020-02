Prieskum preferencií: OĽaNO naďalej rastie, je už druhou najsilnejšou stranou

Najnovší prieskum od agentúry AKO.

7. feb 2020 o 20:10 (aktualizované 7. feb 2020 o 20:33) Roman Cuprik

Ak sa vám graf nezobrazuje správne, kliknite sem.

BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali koncom januára, vyhral by ich Smer so ziskom 17,3 percenta hlasov.

Nasledovalo by OĽaNO, ktoré by získalo 13,5 percenta, čo je o päť percent viac ako v predchádzajúcom prieskume AKO. Tretia v poradí je ĽSNS so ziskom 11,8 percenta hlasov.

Ukázal to prieskum agentúry AKO pre súkromnú televíziu TA3 na vzorke 1000 respondentov. Volieb sa určite plánuje zúčastniť 65,2 percenta opýtaných a asi sa plánuje zúčastniť 19,5 percenta, čo je viac ako v minulosti.

"Ľudia reagujú na mobilizačnú kampaň," povedal v diskusii TA3 šéf AKO Václav Hřích.

Štvrtou stranou v poradí je Za ľudí so ziskom 9,5 percenta, nasleduje PS/Spolu s 8,7 percentami a Sme rodina s 6,4 percentami. Do parlamentu by sa tesne dostala aj SaS so ziskom 5,8 percent, KDH s 5,3 percentami a SNS s 5,1 percentom.

Most-Híd by päťpercentnú hranicu neprešiel, v prieskume získal 4,5 percent.

Ak sa vám graf nezobrazuje správne, kliknite sem.

Smer by parlamentné voľby 2020 vyhral, ale koalíciu by nezložil

Súčasná koalícia Smeru a SNS by bez Mosta-Híd mala len 40 percent a ak by sa k nej pridala ĽSNS, mala by 61 zo 150 kresiel v parlamente.

„Kedysi sa hovorilo, že kľúčovou bude Sme rodina ale podľa aktuálnych čísel bude kľúčová OĽaNO,“ povedal Hřích.

Šéfovi OĽaNO Igorovi Matovičovi podľa Hřícha mediálne vyšli posledné dva týždne.

Matovič šiel k vile exministra Smeru Jána Počiatka v Cannes, zúčastňoval sa televíznych diskusií a vymedzil sa voči antiprotestom niektorých opozičných strán na mítingoch extrémistickej ĽSNS.

Ak sa vám graf nezobrazuje správne, kliknite sem.

Predchádzajúci prieskum

V predchádzajúcom prieskume AKO z polovice januára mal Smer 17,1 percenta, ĽSNS 11 percent, a koalícia PS-Spolu 10,2 percenta.

V januárovom prieskume preferencií ďalej nasledovala strana Za ľudí s 10 percentami, OĽaNO so ziskom 8,4 percenta, Sme rodina so 7,9 percenta a SaS, ktoré by získalo 6,7 percenta.

SNS by mala 5,9 percenta a KDH 5,5 percenta.