Úplatok odovzdával kandidát OĽaNO pod dohľadom polície. Kupovanie hlasov sa bežne dokazuje ťažko

Polícia vlani riešila deväť prípadov volebnej korupcie, objasnila ich štyri.

7. feb 2020 o 18:39 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Mimoriadne skoro - už tri týždne pred voľbami polícia rieši prípad volebnej korupcie. Nahlásil ho kandidát OĽaNO na 131. mieste kandidátky Branislav Veselko.

Veselko hovorí, že ho minulý týždeň kontaktoval muž, ktorého nepozná. Núkal mu, že pre neho zabezpečí v blížiacich sa parlamentných voľbách rómske hlasy v okolí Rimavskej Soboty.

"Nepovedal priamo sumu, to otvorene asi nikdy nehovoria. Povedal len, že na to treba peniaze - na benzín, na cigarety, na alkohol," hovorí Veselko. Tvrdí, že to hneď nahlásil na polícii.

S človekom, ktorý Veselkovi hlasy núkal, sa neskôr stretol, všetko sa konalo pod dohľadom polície.