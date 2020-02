Dobré ráno: Kočner sa chystal utiecť, naznačujú správy

Čo ukázala komunikácia mafiána vo väzbe.

9. feb 2020 o 23:01 Tomáš Prokopčák, Roman Cuprik

Keď prichádzal na najvyšší súd, ešte veril, že to preňho dopadne dobre.

Vysmiaty Marian Kočner v modrom saku a so slnečnými okuliarmi na očiach si totiž ešte na ten istý deň dohadoval súkromné lietadlo smerujúce do Chorvátska, kde mala čakať pripravená jachta. Namiesto toho mafián Kočner skončil vo väzbe. Senát súdu totiž povedal, že sa obava, že Kočner bude pokračovať v trestnej činnosti. Až o rok neskôr súd uznal, že hrozil aj jeho útek.

Ako si teda Marian Kočner plánoval odchod zo Slovenska a ako bol na to pripravený, či ho väzba zaskočila a ako to inak mohlo skončiť, sa dnes rozprávame s reportérom denníka SME Romanom Cuprikom.

Krátky prehľad správ

Strana PS/Spolu Matovičovi odkázala, že sa k jeho internetovej ankete o programe budúcej vládnej koalície nepridá. Miroslav Beblavý nápad označil za vydieranie a predvolebnú šou a Matoviča vyzval, aby sa tak nesprával. O programoch strán sa má podľa neho normálne diskutovať.

Lekári už vedia zistiť koronavírus do niekoľkých hodín aj na Slovensku. Tvrdí to ministerstvo zdravotníctva. Znamená to, že už nemusíme posielať vzorky do zahraničia, test sa bude vykonávať v Národnom referenčnom centre pre chrípku pri Úrade verejného zdravotníctva.

Na ministerstve vnútra podivne objednali jedlo pre utečencov za 200-tisíc. Ukazujú to zistenia Nadácie zastavme korupciu a Ligy za ľudské práva, ktoré zverejnili na webe denníka SME. Rezort Denisy Sakovej čudne objednával stravu pre tábor v Rohovciach na západnom Slovensku. V porovnaní s inými tábormi je jedlo predražené a žiadatelia o azyl navyše tvrdia, že je jedlo po záruke a že bývajú hladní.

Na Antarktíde bolo vo štvrtok teplejšie ako na Slovenku. Namerali tam totiž najvyššiu dennú teplotu v histórii meraní. Teplomery na argentínskej výskumnej stanici Esperanza ukázali 18,3 stupňa Celzia. Na Slovensku bolo v rovnaký deň zhruba päť stupňov Celzia.

Rekordné teploty však zažila aj Európa. Tá má za sebou najteplejší január v histórii meraní. Dosiaľ prvenstvo držal rok 2017. Obzvlášť vysoké boli priemerné teploty na severovýchode Európy, najmä v Nórsku, Švédsku, Fínsku a Rusku.

Odporúčanie

Zvyčajná predstava – ak teda už nejakú máme - býva nejaká takáto: náš vesmír má svoj začiatok, stred aj koniec. Niekde na začiatku bol veľký tresk, potom obdobie inflácie a expanzie a na konci, nuž, bude smrť, keď sa hmota od seba tak veľmi vzdiali, až vesmír umrie na osamelé podchladenie. Lenže, čo keď je to celé inak? Čo keď takýto veľký tresk nikdy nenastal a čo ak vesmír nijako podobne neskončí? V kozmológie sú totiž aj hypotézy, ktoré svet okolo nás vysvetľujú úplne inak. A práve na výlet do ich ríše sa teraz vybral magazín BBC Future vo svojom texte Čo ak vesmír nemá žiaden koniec. Odporúčam.

