Nemci posunuli kauzu Vietnamca, slovenská inšpekcia mešká

Thanh dostal doživotie.

7. feb 2020 o 19:32 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Otvorene kritizoval režim vo Vietname a provokoval tajné služby, ktoré ho nakoniec v septembri 2016 v Nemecku uniesli do vlasti s pomocou slovenského vládneho špeciálu.

Kauzu Vietnamca Trinh Xuan Thanha nemecké orgány objasnili, jedného z únoscov odsúdili, no otázka možnej spoluúčasti ľudí zo Slovenska stále nie je zodpovedaná.

Posun v kauze nastal minulý týždeň 28. januára, keď nemecký Spolkový súdny dvor definitívne potvrdil vinu Vietnamca Nguyen Hai Longa, ktorého zadržali v Česku. Dostal tri roky a desať mesiacov za špionáž a podiel na nezákonnom zadržaní osoby.

„Po tomto rozhodnutí je neodškriepiteľným faktom, že Vietnam musí prepustiť môjho klienta,“ reagovala Thanhova advokátka Petra Isabel Schlagenhau pre zahraničné médiá.

Pre slovenskú diplomaciu to bol dôvod, aby štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí František Ružička odovzdal v stredu 5. februára vietnamskému veľvyslancovi Minh Trong Duongovi verbálnu nótu a vyhlásil tak jedného z diplomatov vietnamského veľvyslanectva v Bratislave za „personu non grata“, ktorá musí Slovensko opustiť do 48 hodín. Nie je jasné, o akú osobu ide.

Vietnam vyhostenie svojho diplomata kritizuje.

„Zvážime opatrenia vhodné pre naše bilaterálne vzťahy, v súlade s medzinárodným právom a postupmi,“ cituje Reuters stanovisko vietnamského ministerstva zahraničných vecí v reakcii na vyhostenie.

Samotný Thanh dostal vo Vietname doživotie za korupciu, ale je držaný vo vyšetrovacej väzbe, ako by bol stále len väzobne stíhaný. Vo väzbe má menšie práva, ako by nastúpil na výkon trestu.

Kto je Thanh

V júni 2016 vietnamské orgány spustili vyšetrovanie, na základe ktorého Thanha obvinili z korupcie a zlého hospodárenia s majetkom štátnej firmy, za čo mu hrozil trest smrti.