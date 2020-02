Ak sa vám graf nezobrazuje správne, kliknite sem.

BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom februára, so ziskom 17,3 percenta by ich vyhrala strana Smer.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý v piatok zverejnila agentúra AKO.

Na druhé miesto sa posunulo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, ktoré sa s 13,5 percentami stalo najsilnejšou opozičnou stranou.

Do parlamentu by sa dostalo deväť politických strán.