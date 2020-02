Kollár o stretnutí Fica a Kočnera: Informáciu mám z dôveryhodného zdroja

Kollár by mal podľa Bugára dôkaz o stretnutí Kočnera s Ficom predložiť.

8. feb 2020 o 13:50 SITA

BRATISLAVA. V prípade, že orgány činné v trestnom konaní oslovia lídra hnutia Sme rodina Borisa Kollára, povie im, odkiaľ má informácie o stretnutí Roberta Fica (Smer-SD) s Marianom Kočnerom.

Kollár to uviedol v sobotu v relácii Sobotné dialógy RTVS.

Podľa predsedu strany Most-Híd Bélu Bugára je potrebné, aby bolo všetko vyšetrené. Domnieva sa tiež, že pokiaľ má Kollár dôkaz mal by ho predložiť orgánom činným v trestnom konaní.

„Pán Fico reagoval rovnako, ako keď sa ho pýtali či bol, alebo nebol v byte na Vazovovej ulici v súvislosti s kauzou Gorila. Informácie mám z dôveryhodného zdroja a keď budem požiadaný, alebo povinný povedať odkiaľ, tak poviem," uviedol Kollár. Predseda Smeru Fico sa mal podľa Kollára stretnúť s Marianom Kočnerom ešte v roku 2011 pred voľbou nového generálneho prokurátora.

Bugár sa domnieva, že pokiaľ má niekto takéto informácie, mal by ich posunúť orgánom činným v trestnom konaní. „Čítam to z médií, neviem či je to pravda. Ak má pán Kollár dôkazy, bolo by vhodné, aby sa to vyšetrilo,“ povedal Bugár. Obaja politici v relácii hodnotili aj nedávno zverejnenú výzvu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), v ktorej majú ľudia určiť podmienky pre vstup hnutia Igora Matoviča do prípadnej koalície.

Podľa Kollára je tento krok nešťastný. „Toto je nešťastné, čo vymyslel Igor Matovič. Tí ľudia totiž v ankete môžu žiadať aj to, že sa planéta Mars nemá otáčať okolo slnka a potom čo? Nevznikne vláda? Uvidíme, ako sa to vyvinie,“ domnieva sa Kollár. Podľa Bugára je Matovič a jeho hnutie časovanou bombou prípadnej koaličnej spolupráce.

„S pánom Matovičom sa nedá dohodnúť. Vždy vydieral a pošpinil každého kto s ním spolupracoval. On je časovaná bomba budúcej vládnej koalície. Získava teraz percentá, ale vždy platilo, že od neho odchádzajú poslanci a povedzte mi ako chcete v takom prípade vládnuť,“ dodal Bugár.