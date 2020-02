Beblavý sa chce zbaviť mafie, Danko zas šíreniu liberalizmu

V debate RTVS sa politici nevyhli ani osobným invektívam.

9. feb 2020 o 13:48 SITA

BRATISLAVA. Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) chce zabrániť šíreniu liberalizmu. Podľa Miroslava Beblavého (PS/Spolu) je kľúčové, aby sa Slovensko zbavilo mafie, ktorá ovláda štát. Vyplynulo to z diskusie v relácii O 5 minút 12 na RTVS, kde sa stretli v dueli.

Danko nesúhlasí s Istanbulským dohovorom, podľa Beblavého zas vláda a parlament urobili chybu v tom, že ho riadne nepredložili do parlamentu. Šéf parlamentu tiež povedal, že Kotlebu vytvára opozícia, pretože kradne koalícii hlasy.

„Najzásadnejšia otázka je aby sa Slovensko zbavilo mafie, ktorá ovláda tento štát. Manželstvá homosexuálov nebudú naša podmienka vstupu do vlády,” povedal Beblavý na možné ohrozenia v budúcej koalícii. Danko chce tvrdo vystupovať proti liberalizmu a zastaviť jeho postup.

K Zsuzsovej

Ku svojej komunikácii s Alenou Zsuzsovou, ktorá je obvinená s objednávky vraždy, povedal, že môže ísť o rovnaký podvrh ako to bolo v prípade bývalého ministra Daniela Lipšica. Danko chce aby sa naraz zverejnili nahrávky všetkých ľudí, „ja nemám čo skrývať.”

Podľa Beblavého je problém to, že klamal, a v tom vidí aj rozdiel medzi ním a Richardom Sulíkom (SaS), ktorý sa k nahrávkam s Kočnerom priznal a sú zverejnené v celom rozsahu.

Beblavý ale Sulíkove vtedajšie konanie označil za chybu. „Nech voliči Richarda Sulíka zhodnotia. Bola to veľká chyba a dodnes si za to znáša následky,” dodal.

Beblavý: Istanbulský dohovor? Nepodstatná téma

Politici sa nezhodli v prípade Istanbulského dohovoru. Podľa Beblavého je to nepodstatná téma a treba sa sústrediť priamo na to ako pomáhať ženám, na ktorých je páchané násilie. Opozičný poslanec si myslí, že deklarácia Národnej rady SR nebola šťastným riešením a že je to otázka na ústavných právnikov. Danko vyčíta dohovoru, že sú v ňom pasáže, ktoré vyzdvihujú liberálnu ideológiu. „Istanbulský dohovor je aj o tom, že si deti môžu vybrať pohlavie,” zdôraznil.

„Čoho sa SNS chytí, tam je korupcia a odtekajú z toho peniaze. Prepadnú nám stovky miliónov z eurofondov,” povedal Beblavý. V debate sa politici nevyhli ani osobným invektívam. Šéf SNS označil Miroslava Beblavého za prezliekača kabátov a podľa neho vďačí za svoj poslanecký mandát finančnej skupine Penta. Danko zaútočil aj na prezidentku Zuzanu Čaputovú a označil ju za mladú neskúsenú ženu, ktorá sa stala prezidentkou.