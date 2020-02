Čaputová nepožiada o odstúpenie Slovenska od Istanbulského dohovoru

O dohovore hovorili ústavní činitelia.

10. feb 2020 o 15:16 (aktualizované 10. feb 2020 o 17:14) TASR, SITA

BRATISLAVA. Stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov o Istanbulskom dohovore neprinieslo výsledky.

Premiér Peter Pellegrini (Smer) navrhol, aby vláda stiahla podpis spod dohovoru. Prezidentku Zuzanu Čaputovú požiadal, aby poverila člena vlády, ktorý by následne podpis pod dohovorom stiahol.

Čaputová odporučila, aby sa oprávnení pri téme dohovoru obrátili na Ústavný súd.

Žiaden naliehavý dôvod

Prezidentka Čaputová vo vyhlásení informovala, že nepožiada o odstúpenie Slovenska od dohovoru.

„K ratifikácii Istanbulského dohovoru by mohlo dôjsť iba vtedy, ak by bol predložený do Národnej rady SR, a to sa doteraz nestalo,“ vysvetlila svoj právny názor prezidentka.

Zdôraznila tiež, že dohovor na Slovensku neplatí a súčasný stav je od roku 2011. „Nie je žiaden naliehavý dôvod riešiť ho tri týždne pred voľbami,“ povedala.

Ak by bol dohovor prijatý alebo neprijatý v súlade s ústavou, prezidentka by to rešpektovala. Pellegriniho preto požiadala, aby sa obrátil na Ústavný súd.



„Čo ale rešpektovať nemôžem a nebudem, je prekrúcanie faktov a vyvolávanie nenávisti k nositeľom iného názoru,“ povedala prezidentka s tým, že na Slovensku je stále veľká časť spoločnosti, ktorá sa chce postaviť násiliu páchanému na ženách.

Účastníkov zajtrajších demonštrácií, ktoré sú namierené proti dohovoru, tiež vyzvala k pokoju.

Návrat k prvému kroku

Premiér žiadal prezidentku, aby udelila splnomocnencovi vlády možnosť stiahnuť podpis z ratifikačnej zmluvy. Vláda sa tak podľa neho stiahnutím podpisu vyrovná s dohovorom.

Pellegrini chce, aby sa Slovensko vrátilo k prvému kroku z roku 2011. Zároveň navrhuje, aby vláda na jednom zo svojich nasledujúcich zasadnutí rozhodla o tom, že chce podpis spod dohovoru stiahnuť.

"Na to, aby to mohla vláda spraviť, požiadame prezidentku , aby udelila vláde a konkrétnemu členovi vlády splnomocnenie. Po získaní tohto splnomocnenia dotyčný člen vlády tento náš podpis stiahne," priblížil.

Pellegrini pripomenul, že dokument nie je na Slovensku ratifikovaný.

"Ani sa ním žiadna štátna inštitúcia v SR neriadi. Keďže nedošlo k jeho ratifikácii, nie je na Slovensku platný," uzavrel premiér. Uistil, že nikto z najvyšších činiteľov nemieni dohovor ratifikovať. Podľa neho nie je pre Slovensko záväzný.

Potenciálna nová vláda by mohla podľa neho tento názor zmeniť a začať proces ratifikácie.

Danko odmieta účelovosť

Podľa Danka sa prezidentka správa v otázke dohovoru alibisticky, pretože parlament dávnejšie prijal uznesenie, že o ratifikácii dokumentu rokovať nebude.

Šéf národniarov odmietol, že by SNS vyťahovala tému účelovo pred voľbami.

"Táto vláda by nevznikla, keby nebolo jasne povedané, že Istanbulský dohovor sa nebude ratifikovať. Je v rozpore s Ústavou. O tom, že Istanbulský dohovor nemá byť súčasťou nášho právneho poriadku, hovorí aj značná časť verejnosti.

Nechápem vyhlásenie prezidentky, že to je politický dokument. To nie je pravda," povedal Danko.

Dodal, že má obavy, že prezidentka túto tému nebude riešiť do volieb.