Kto otvára obálky s hlasmi zo zahraničia a kde sú do dňa volieb? (otázky a odpovede)

Viacerí Slováci v cudzine sa sťažujú, že im obálky ešte nedorazili alebo boli neúplné.

10. feb 2020 o 21:39 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Na hlasovacie lístky, aby sa mohla zúčastniť na februárových parlamentných voľbách, čaká už viac ako tri mesiace.

Necelé tri týždne pred voľbami ich však Martina Učníková, ktorá žije v Perthe na západe Austrálie, stále nemá.

"Ak by hypoteticky prišli zajtra, tak ich ešte môžem poslať expresne. Do štyroch pracovných dní by mali prísť a zaplatila by som za to 45 dolárov," hovorí Učníková.

Hovorí, že pošta funguje normálne, keďže na západe Austrálie s požiarmi až taký problém nebol. Prečo jej zatiaľ hlasovacie lístky zo Slovenska neprišli, si vysvetliť nevie. Hovorí, že uviedla správnu adresu.

Tento týždeň jej z Mestského úradu v Martine, kde o možnosť voliť žiadala poštou, odpísali, že jej lístky poslali 17. januára.

Viacerí Slováci v zahraničí sa ozvali redakcii SME, že obálku s hlasovacími lístkami ešte nedostali.

V januári sa zase na sociálnych sieťach sťažovali niektorí voliči, že obálky im síce prišli, no chýbali v nich lístky niektorých politických strán.

Ministerstvo vnútra dostalo spolu dvesto sťažností, ktoré sa týkajú nedodaných lístkov.

Drvivá väčšina z nich sa týka toho, ako postupovali mestá a obce, dva podnety sa týkali priamo postupu rezortu vnútra.

Slováci, ktorí majú na Slovensku stále trvalý pobyt, totiž o možnosť voliť poštou museli požiadať do 10. januára na mestskom či obecnom úrade, kde majú pobyt nahlásený. Tí, ktorí už na Slovensku trvalý pobyt nemajú, žiadali priamo na ministerstve.

Po tom, ako ministerka vnútra Denisa Sakovázo Smeru musela vysvetľovať, ako myslela nedokončenú nahrávku o voličoch zo zahraničia, ktorých podľa nej mobilizuje najmä opozícia, sa mnohí Slováci, ktorí posielali hlas poštou, pýtajú, ako sa s ich hlasmi narába.

Denník SME pripravil sériu otázok a odpovedí k voľbám poštou zo zahraničia.

Kde skončí môj hlas, keď ho pošlem obci?

Hlas voliča zo zahraničia je vložený v dvoch obálkach. Na vonkajšej je uvedené aj meno a adresa voliča.