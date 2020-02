Slovensko môže pre zmenu klímy prísť o polovicu vodných zdrojov, tvrdí Greenpeace

Organizácia pripravila publikáciu o dôsledkoch klimatickej krízy.

BRATISLAVA. Nedostatok vody, suchá, problémy v poľnohospodárstve a následky, ktoré z toho plynú pre obyvateľov. Podľa organizácie Greenpeace Slovensko ide o problémy, ktorým môže Slovensko čeliť v súvislosti s klimatickou krízou ešte v tomto storočí.

Organizácia pripravila v spolupráci so slovenským klimatológom Jozefom Pechom a novinárom Andrejom Barátom publikáciu, v ktorej sú zhrnuté poznatky o dôsledkoch klimatickej krízy na Slovensku.

Klimatológ: Zmeny sa už prejavili

Podľa publikácie môže Slovensko prísť do roku 2075 o polovicu vodných zdrojov, na západe a juhu územia až o 70 percent. Príčinou môže byť aj nedostatok snehu, ktorý výrazne dopĺňa podzemné zdroje vôd.

Podľa klimatológa Jozefa Pecha sa globálne zmeny už na Slovensku prejavili.

„Dôsledky rýchleho rastu globálnej a regionálnej teploty sa už stihli prejaviť aj na Slovensku, a to hlavne v podobe nárastu extrémnosti počasia či čoraz zreteľnejšieho sucha. Na to, aby sme dokázali odvrátiť potenciálne nezvratné a nebezpečné zmeny v globálnom klimatickom systéme, by sa mala stať najdôležitejšou prioritou globálnej, ale aj slovenskej politiky a stratégie zásadná sociálno-ekonomická transformácia v kľúčových hospodárskych odvetviach, akými sú napríklad využívanie pôdy a energetika,“ uviedol.



Autori pracovali so štúdiami, ktoré vznikli za posledné roky a zameriavajú sa na niektoré špecifické oblasti.

Menej skleníkových plynov

To, aké veľké budú napokon následky, záleží podľa Greenpeace na opatreniach, ktoré Slovensko a celý svet urobí v najbližších desiatich rokoch.

Podľa správy z Medzivládneho panelu OSN pre ochranu klímy (IPCC) musí Slovensko do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov takmer o polovicu.

Vyspelé štáty, vrátane Európskej únie, musia emisie znižovať rýchlejšie, a to aspoň o 65 percent.



Klimatické zmeny a ich dôsledky môžu ovplyvniť aj februárové parlamentné voľby.

„V týchto parlamentných voľbách budeme rozhodovať aj o tom, či sa vyplnia najčernejšie scenáre dôsledkov klimatickej krízy. Budúca vláda bude riešiť najdôležitejšiu otázku 21. storočia. Odpoveď na ňu ovplyvní kvalitu života aj na Slovensku. To sa snažíme ukázať kandidujúcim stranám a ich voličom a voličkám, aby sme popri iných pálčivých otázkach týchto volieb nezabudli na dôležitosť riešení klimatickej krízy,“ povedala programová riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková.