Súdny psychológ Heretik: Znalcov má určovať súd, nie Kočnerova obhajoba

Advokát Mariana Kočnera Marek Para dlhodobo bráni komplexnému skúmaniu duševného stavu svojich klientov počas vyšetrovania, čo sa ukázalo aj v procese s Kočnerom, upozornili cez víkend vo verejnom liste znalci Anton Heretik a Andrea Heretiková Marsalová. Boli poverení Kočnera vyšetriť, no ten s nimi odmieta spolupracovať.

Anton Heretik v rozhovore pre SME opisuje, v čom je problém s postupom advokáta Paru, ako znalci obvinených skúmajú a ako vedia odhaliť, keď im klame.

Vo svojom vyhlásení píšete, že nie ste ako znalci zaujatí voči Marianovi Kočnerovi, ale máte dlhodobý spor s jeho advokátom Markom Parom. O čo ide?

S obhajcom Markom Parom mám opakovanú skúsenosť, že nabádal svojich klientov, aby nespolupracovali pri psychologickom alebo psychiatrickom vyšetrení.

V praxi to vyzeralo tak, že som sa s jeho klientmi stretol, ale oni neboli ochotní sa vyjadrovať k anamnéze, svojmu zdravotnému stavu, alebo sa podrobiť psychologickým testom. To spôsobuje, že nemôžeme urobiť také komplexné vyšetrenie, ako by sme potrebovali. Naše závery posudkov sú potom veľmi limitované, neurčité a opatrné.

Ako vám obvinení vysvetľujú svoju neochotu spolupracovať?

Povedia nám len, že im to odporučil ich advokát. Marek Para potom svoj postup odôvodňuje argumentmi, ktoré nie sú pravdivé. Napríklad tvrdil, že som zamestnancom NAKA, hoci v skutočnosti som zamestnancom Univerzity Komenského a zároveň som na zozname znalcov, nič viac.