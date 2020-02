Slovenskí vedci majú vyššiu úspešnosť projektov ako je priemer EÚ

Vedci získali z fondov EÚ vyše 100 miliónov eur.

11. feb 2020 o 17:39 SITA

Ilustračné foto(Zdroj: Mike Wren/New York State Department of Health)

BRATISLAVA. Do programu Európskej komisie Horizont 2020 sa zapojilo vyše 500 slovenských vedeckých organizácií a firiem. Od komisie na svoje projekty získali vyše 100 miliónov eur.

Ako uvádza informačný portál Európskeho výskumného priestoru (ERA), projekty žiadateľov zo Slovenska majú vyššiu úspešnosť ako je priemer Európskej únie (EÚ).

Slovenská úspešnosť je 13,6 percenta

Výsledky Rámcového programu na podporu výskumu a inovácií Horizont 2020, ktoré Európska komisia zverejnila, mapuje prvých päť rokov jeho existencie.

Slovenská úspešnosť v programe Horizont 2020 je 13,6 percenta. Úspešnejšie ako Slovensko sú Rakúsko (16,59 percenta) a Česká republika (15,07 percenta).

Spomedzi susedných štátov sú menej úspešné Poľsko (12,46 percenta) a Maďarsko (11,82 percenta). Celková úspešnosť v programe, do ktorého sa zapojilo 154 krajín, je 12 percent.

Financovaný je tak približne jeden z troch návrhov, ktoré spĺňali kvalitatívne kritériá.

Vedci získajú viac prostriedkov

ERA očakáva, že na základe nastúpeného trendu by slovenskí účastníci mohli do konca programu vyčerpať približne 152 miliónov eur V predchádzajúcom programe, ktorý trval od roku 2007 do 2013, získali slovenskí záujemcovia 77 miliónov eur.

Medzi účastníkov zo Slovenska, ktorí získali najviac peňazí, patria aj slovenské univerzity. Najviac získala Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, takmer 13 miliónov eur.

Za ňou nasleduje Univerzita Komenského v Bratislave s takmer ôsmimi miliónmi a Slovenská technická univerzita v Bratislave so 4,5 milióna eur.

Prioritnými oblasťami na Slovensku, do ktorých smerovali financie, bola potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo a taktiež morský, námorný a vnútrozemský vodný výskum a biohospodárstvo.

Horizont 2020 patrí k najväčším výskumným a inovačným programom EÚ. Na sedemročné obdobie, teda od roku 2014 až do roku 2020, vyčlenila Európska komisia takmer 80 miliárd eur.

Program nadviazal na siedmy rámcový program pre výskum, technologický vývoj a demonštračné aktivity (2007-2013). Do výskumu a inovácií za päť rokov investoval 45 miliard eur.

Takmer 30 percent financií smerovalo do súkromných firiem a 59 percent do univerzít a akademických organizácií.

Podľa štúdie Európskej komisie European Innovation Scoreboard (2018) je však Slovensko vo vede a výskume len „miernym inovátorom“.

Lepšie je na tom Česko, Nemecko, Francúzsko či Švédsko. Slovensko v roku 2018 svoju inovačnú výkonnosť zvýšilo o 5,8 percenta.