Dobré ráno: Bojí sa Smer hlasov zo zahraničia?

O možnosť voliť zo zahraničia požiadalo viac ako 55-tisíc ľudí.

12. feb 2020 o 0:00 Nikola Bajánová, Peter Tkačenko

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/2673c-d343a5?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=107&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Na východe nič nie je a v Bratislave sa nežije skutočný život.

Na začiatku tohto nového rozdelenia republiky podľa Smeru stál veľmi nešťastný pokus ministerky vnútra Denisy Sakovej o mobilizáciu voličov v regiónoch, ktorý pobúril najmä zahraničných Slovákov.

Tých sa vo februárových voľbách chystá voliť rekordný počet, okolo 55-tisíc. A práve v nich, podobne ako v hlavnom meste, Smer podľa všetkého nevidí svojich najväčších fanúšikov.

Prečo sa zatiaľ stále najsilnejšia strana obáva sily zo zahraničia? Sú slová ministerky Sakovej vôbec v poriadku?

Nikola Bajánová sa pýtala komentátora denníka SME Petra Tkačenka.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Smer chce dva a pol týždňa pred voľbami zdvojnásobiť prídavky na deti a zaviesť trinásty dôchodok pre penzistov. Dnes by mala o týchto návrhoch rokovať vláda a neskôr poslanci na mimoriadnej schôdzi. Andrej Danko so zvolaním schôdze súhlasil, no s podmienkou, aby vláda predložila na rokovanie aj Istanbulský dohovor a rušenie diaľničných známok pre autá do 3,5 tony. Most-Híd vyhlásil, že návrhy Smeru pre blížiace sa voľby nepodporí. S otvorením schôdze pomôžu kotlebovci.

Medzinárodný tlačový inštitút vyzval slovenských prokurátorov, aby odmietli obvinenia proti komentátorovi Michalovi Havranovi. Havran je obvinený z hanobenia náboženských veriacich pre článok z roku 2018, v ktorom kritizoval katolíckeho kňaza Mariana Kuffu známeho svojimi radikálne konzervatívnymi názormi a väzbami na Ľudovú stranu Naše Slovensko.

Slovensko môže prísť do roku 2075 o polovicu vodných zdrojov, na západe a juhu územia až o 70 percent. Na takéto dôsledky klimatickej krízy upozorňuje organizácia Greenpeace. Za miznutím vody môže byť aj nedostatok snehu, ktorý výrazne dopĺňa jej podzemné zdroje.

Britskú rozhlasovú a televíznu spoločnosť BBC by prvýkrát v jej dejinách mohla viesť žena. Podľa denníka Daily Mail má o túto funkciu okrem iných kandidátok záujem aj dcéra mediálneho magnáta Ruperta Murdocha Elizabeth.

Odporúčanie

A pri voľbách ostaneme aj v dnešnom odporúčaní, ktorým je rozsiahla práca Guardianu o Facebookovej kampani Donalda Trumpa. Denník analyzoval viac ako 200-tisíc reklamných príspevkov a zisťoval, ako funguje cielenie reklamy na konzervatívcov.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Pozeráme Game of Thrones je špeciálny podcast denníka SME, ktorý sprevádzal poslednú sériu seriálu Game of Thrones (Hra o Tróny). Vychádza každý pondelok.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Telesná výchova je podcast o svete športu aj pre nešportovcov. Vždy v piatok, so Samom Marecom a Mariánom Psárom.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.