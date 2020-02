Meteorológovia varujú pred vetrom a snehovými jazykmi

Meteorológovia vydali výstrahu pred vetrom.

12. feb 2020 o 8:57 SITA

BRATISLAVA. Meteorológovia dnes varujú pred vetrom, vetrom na horách a snehovými jazykmi.

Výstrahu 1. stupňa pred vetrom vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, ako aj niektoré okresy Trenčianskeho kraja a okresy Poprad a Liptovský Mikuláš.

„Ojedinele sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 65 - 85 km/h," uvádza SHMÚ. Výstraha platí miestami do 18:00.



Výstrahu 1. stupňa pred vetrom na horách vydali meteorológovia pre niektoré okresy Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja.

„Na horách v polohách nad 1500 metrov sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 110 - 135 km/h alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 km/h. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," varuje SHMÚ. Ako uvádza, výstraha platí do 22:00.



Pred snehovými jazykmi SHMÚ varuje v niektorých okresoch Banskobystrického, Žilinského, Prešovského a Košického kraja do 20:00.

„Od výšky približne 600 metrov je možnosť tvorby snehových jazykov. Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," uviedol SHMÚ.