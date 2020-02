Vláda schválila vybudovanie národného kongresového centra

Na vybudovanie centra by malo byť do roku 2026 vyčlenených do 60 miliónov eur.

12. feb 2020 o 11:38 (aktualizované 12. feb 2020 o 11:53) TASR

Premiér Peter Pellegrini počas rokovania vlády.(Zdroj: TASR)