Slovensko nemôže ísť podľa Bugára cestou Maďarska

Bugár potvrdil, že jeho strana odmieta opäť vstúpiť do koalície so stranou Smer.

12. feb 2020 o 12:01 TASR

BUDAPEŠŤ. Situácia, aká je v Maďarsku za vlády premiéra Viktora Orbána, nemôže byť budúcnosťou Slovenska, povedal v stredu v rozhovore pre spravodajský server Azonnali.hu predseda politickej strany Most-Híd Béla Bugár.

Podľa jeho slov získala Orbánova vláda vplyv vo väčšine médií, zasiahla do Ústavného sudu a urobila ďalšie kroky k tomu, aby vznikol systém, v ktorom bez súhlasu vládnej strany Fidesz prakticky nie je možné nič urobiť. "Na Slovensku je niečo takéto nemožné," zdôraznil.

So Smerom do vlády nepôjdu

"My bojujeme s tým, aby sme zabezpečili, aby ústavní činitelia mali právo na opravu v prípade, ak o nich médiá tvrdia klamstvá. Nedávno sme prijali takýto zákon," dodal Bugár.

Predseda Mosta-Híd v článku okrem iného vysvetlil, prečo nebolo možné vytvoriť volebnú koalíciu so Stranou maďarskej komunity (SMK). Poznamenal, že Orbán osobne vyhlasuje, že Most-Híd je pre jeho vládu neakceptovateľný, pretože nie je čisto maďarskou stranou.

Bugár potvrdil, že jeho strana odmieta opäť vstúpiť do koalície so stranou Smer, súčasne však dodáva, že paradoxne práve v terajšej vláde so Smerom dosiahol Most-Híd najviac v oblastiach menšín či rozvoja regiónov - pričom ale účasť v tejto vládnej koalícii znamenal pokles preferencií Mosta-Híd o vyše dve percentá.

"Po tom, čo sa ukázalo po vražde Kuciaka, sme povedali, že do koalície so Smerom, ĽSNS, a ani s OĽANO nepôjdeme," podčiarkol.

Vzťah s Orbánom

K otázke jeho negatívneho vzťahu s Orbánom Bugár pripomenul, že pri vzniku Mosta-Híd pred desiatimi rokmi sa uskutočnilo cezhraničné stretnutie Maďarov, na ktorom bolo povedané, že maďarská vláda bude rokovať iba s etnicky čistou maďarskou stranou, avšak bude hľadať formy, aby mohla spolupracovať aj s Mostom-Híd. "Túto formu dodnes hľadá," poznamenal.

Ako dodal, nezaoberá sa otázkou, ako sa tento vzťah vyvinie, ak sa do parlamentu dostane Most-Híd. "Lopta je na strane Maďarska a Fideszu. Ja sa snažím o to, aby sa Most-Híd dostal do parlamentu, a aj sa dostane," uzavrel Bugár.