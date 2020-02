Dobré ráno: Kočner a Rusko zakončili súd konšpiráciami

Rozsudok vyhlásia 27. februára. Kočner a Rusko môžu dostať aj 20 rokov.

12. feb 2020 o 23:21 Matúš Burčík, Zuzana Kovačič Hanzelová

Kauza zmenky je na svojom konci.

Prokurátor navrhuje trest za falšovanie pre Mariána Kočnera a Pavla Ruska 20 rokov, obhajcovia slobodu. Na súde už zazneli záverečné reči a keďže je rozsudok na spadnutie, napätie bolo na pojednávaní hmatateľné.

Pavol Rusko vidí za procesom mediálny lynč, a vplyv americkej ambasády. Viac o 24 dňoch pojednávaní v kauze zmenky sa Zuzana Kovačič Hanzelová porozprávala so šéfom domácej redakcie denníka SME Matúšom Burčíkom.

Krátky prehľad správ

Súd nariadil poslancovi Smeru Ľubošovi Blahovi, aby zmazal nepravdivé statusy o slovenskej firme ESET. Ide o statusy, v ktorých poslanec Blaha píše o údajnom ovplyvňovaní volieb spoločnosťou ESET. V rozhodnutí súdu sa píše, že poslanec chce vo volebnej kampani zneužiť ESET a nepravdivými informáciami o ňom získavať politické preferencie a podporu.

Vláda schválila dva a pol týždňa pred voľbami 50 eurový prídavok na dieťa, 13-ty dôchodok, aj zrušenie diaľničných známok. Zákony chce Smer a SNS prijať v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré je určené na mimoriadne konania, keď hrozia štátu hospodárske škody. Schôdzu chce Andrej Danko zvolať na budúci týždeň. Most Híd schôdzu nepodporí, no Smer a SNS podrží Ľudová strana Naše Slovensko Mariána Kotlebu.

PS a Spolu podali trestné oznámenie na niektorých členov vlády. Dôvodom je zneužitie právomocí verejného činiteľa. Podľa neho sa ho dopustili tí členovia vlády, ktorí schválili na vláde sociálne balíčky tesne pred voľbami a v skrátenom konaní. Upozornili, že po schválení takýchto zákonov bude mať od Slovenska v únii horšie verejné financie už iba Rumunsko.

Andrej Danko chce ešte do volieb, ktoré budú o dva a pol týždňa, udeliť svoju vlastnú štátnu cenu Jozefa Milana Hurbana. Povedal to po tom, čo ústavný súd rozhodol, že takéto ocenenia nie sú v rozpore s ústavou. Zákon, ktorý prijal parlament, napadol na ústavnom súde ešte vtedajší prezident Andrej Kiska.

Guinnessova kniha rekordov uznala za najstaršieho muža na svete 112-ročného Japonca. Čitecu Watanabe má rád sladkosti a úsmevy, venoval sa pestovaniu bonsajov a tvrdí, že tajomstvo jeho dlhovekosti je nekompromisný optimizmus.

Ak vás zaujíma psychológia prečo ľudia mávajú v nedeľu nedeľné úzkosti po končiacom víkende, vysvetlí vám to reportáž The atlantic. Prečítajte si prečo máte už v nedeľu nechuť k pondelku a čo je vlastne za tým.

